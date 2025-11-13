ЦАМТО, 12 ноября. Дания выделила Украине новый пакет помощи на сумму около 217 млн. долл., в том числе на инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольные взносы европейских стран НАТО.

"В общей сложности на 28-й пакет пожертвований выделено около 1,4 млрд. датских крон (около 217 млн. долл.)... На инициативу PURL для финансирования востребованного американского оружия для Украины совместно с другими союзниками по НАТО выделяются 372,2 млн. датских крон (почти 58 млн. долл.)", – цитирует "РИА Новости" пресс-релизе Минобороны Дании.

Отмечается, что, среди прочего, около 12,5 млн. долл. из нового пакета пойдут на закупку дополнительного топлива для удовлетворения долгосрочных потребностей Украины в поставках через Агентство по обеспечению и закупкам НАТО (NSPA).

По данным Минобороны страны, общая сумма помощи Украине со стороны Дании составила с 2022 года уже около 10,97 млрд. долл.