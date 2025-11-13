В Германию прибыл первый самолет P-8A "Посейдон"

ЦАМТО, 12 ноября. Командование ВС Германии объявило о прибытии 7 ноября в аэропорт Берлин-Бранденбург первого (из восьми заказанных в США) самолета БПА нового поколения P-8A "Посейдон".

В церемонии встречи принял участие министр обороны Германии Борис Писториус.

Поставленные компанией Boeing самолеты базовой патрульной авиации (БПА) войдут в боевой состав эскадрильи 3-го авиакрыла морской авиации ВМС Германии, размещенной в Нордхольце.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2020 года Федеральное министерство обороны Германии объявило об отказе от планов модернизации имеющихся самолетов БПА P-3C "Орион" и проведении исследования рынка для оценки возможности покупки имеющихся готовых платформ.

В марте 2021 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 5 самолетов БПА P-8A "Посейдон", а также другого связанного оборудования и услуг на сумму до 1,77 млрд. долл.

В июне 2021 года Министерство обороны Германии подписало письмо с предложением и принятием предложения о поставке пяти самолетов P-8A "Посейдон".

В сентябре 2021 года ВМС США заключили с компанией Boeing начальный контракт стоимостью 756,635 млн. долл. на поставку для ВС Германии 5 самолетов БПА P-8A "Посейдон" в рамках программы "Иностранные военные продажи".

В ноябре 2023 года бюджетный комитет парламента Германии одобрил выделение средств в размере 1,1 млрд. евро на закупку в США трех дополнительных самолетов P-8A "Посейдон", которые вскоре были приобретены Федеральным ведомством по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw).

Первый P-8A "Посейдон". (б.н 63+01 – 63 означает P-8A, а 01 – первый по счету) был передан ВС Германии на предприятии Boeing в Пьюджет-Саунд (шт.Вашингтон) 1 октября 2025 года.

ВМС Германии рассчитывают получить все восемь P-8A к 2029 году. Общая стоимость программы закупки оценивается в 3,1 млрд. евро. Немецкие СМИ ранее сообщали, что дополнительно может быть закуплено еще 7 самолетов.

ВМС Германии планируют в основном применять P-8A в Северной Атлантике, в районе между Гренландией, Исландией и Великобританией, имеющем стратегическое значение для линий снабжения НАТО. Кроме того, P-8A будут обеспечивать защиту критически важной инфраструктуры в Северном и Балтийском морях.

Получив P-8A, ВМС Германии присоединятся к ВВС Австралии, ВМС Индии, ВМС Республики Корея, ВВС Новой Зеландии, ВВС Норвегии, ВВС Великобритании и ВМС США, которые также приобрели данные самолеты. ВВС Сингапура и Дании заявили о намерении закупить P-8A.