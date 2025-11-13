Войти
Иран защитит американские танки «раскладушками»

Фото: Wikipedia
В Иране оснастили танки M60 раскладными «мангалами» для защиты от дронов

Иранские танки начали оснащать раскладными козырьками для защиты от дронов, которые называют «мангалами». На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал ImpNavigator.

На фотографиях виден танк M60 производства США, на который установили каркас раскладного «мангала». На нем закрепят сеть, которая может остановить атакующие машину FPV-дроны и сбрасываемые с квадрокоптеров боеприпасы.

В середине 1970-х годов Иран приобрел более 400 танков M60A1. Вторая серийная модификация, которую выпускали до 1980 года, отличается от базовой версии новыми башней и двигателем. Защищенность машины обеспечивает только стальная гомогенная броня. Танк несет нарезную пушку калибра 105 миллиметров.

В октябре стало известно, что иракские танки Т-90С также начали оснащать элементами для защиты от дронов. Машины прикрывают массивными «мангалами» и дополнительными блоками динамической защиты.

  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
М-60
Т-90 "Владимир"
Т-90С
