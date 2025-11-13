Украинская отрасль по производству беспилотников нацелилась на рынки НАТО (Bloomberg, США)

Bloomberg: украинские производители БПЛА ищут выходы на рынки стран НАТО

Украинские военные компании планируют продавать свою продукцию НАТО, сообщает Bloomberg. Нуждаясь в деньгах, они жаждут поделиться своими секретами производства дронов и ищут рынки для сбыта своей продукции среди армий европейских стран.

Джейк Рудницкий (Jake Rudnitsky), Джерри Дойл (Gerry Doyle)

Испытывая денежный голод в попытке не отстать от России и видя, как западные союзники стремятся создать собственные арсеналы беспилотников, украинские оборонные компании задумываются об экспорте.

Безмятежные березовые рощи и сосновые леса, окружающие финский городок, в котором Александр Грачев строит для Украины линию сборки дронов, напоминают ему о Сибири. Это не очень радостные воспоминания. Отец отправил его туда из Киева, когда он был ребенком, испугавшись радиационных выбросов после ядерной катастрофы в Чернобыле.

Это было в другой стране и практически в другой жизни — до распада Советского Союза в 1991 году. Теперь, когда Грачев думает о Сибири, он сосредоточен на том, как причинить максимальный ущерб экономике России ударами беспилотников, чтобы остановить наступление Владимира Путина на Украине.

Инженер по образованию, Грачев руководит крупным украинским производителем беспилотных летательных аппаратов под названием TSIR и является одним из первых предпринимателей, которые стремятся к налаживанию партнерств с НАТО за рубежом. Необходимость разрабатывать оружие и искать деньги на его создание для отражения ударов России все чаще подталкивает их к обмену технологиями с европейскими партнерами.

Европу не нужно убеждать в необходимости такой работы, поскольку она столкнулась с целой серией нарушений своего воздушного пространства Россией (эти обвинения абсолютно бездоказательны. — Прим. ИноСМИ) и убедилась, насколько уязвимы страны в условиях меняющихся реалий современной войны. По необходимости Украина превратилась в сверхдержаву беспилотных летательных аппаратов, ежегодно производя по четыре миллиона дронов различных типов для нанесения ударов по российским целям на поле боя и в глубоком тылу этой страны. По некоторым оценкам, США ежегодно выпускают около 100 тысяч военных беспилотников.

Сейчас нуждающиеся в деньгах украинские компании жаждут поделиться своими секретами производства беспилотных летательных систем и создать более безопасные производственные линии. Они ищут рынки для сбыта своей продукции среди армий европейских стран, которые изо всех сил стремятся создать запасы вооружения, извлекая для себя полезные уроки из войны на своем восточном фланге.

"Дело не только в количестве беспилотников, но и в разнообразии используемых Украиной систем, — сказал аналитик корпорации RAND Майкл Бонерт. — Пожалуй, у Украины это разнообразие сегодня богаче, чем у всех стран НАТО вместе взятых".

Ее арсенал включает ударные беспилотники большой дальности и дешевые FPV-дроны с видом от первого лица, которыми операторы управляют с помощью крошечных бортовых камер.

Военные действия и необходимость финансировать, разрабатывать и производить оружие для борьбы с более богатым и крупным врагом вынудили украинских производителей делиться технологиями с европейскими союзниками. Грачев говорит, что в Финляндии он стремится добиться двух целей: сделать так, чтобы фронт на Украине хорошо снабжался, для чего часть производства надо вынести за пределы зоны военных действий, и привлечь западное финансирование для наращивания производства.

Он обеспокоен тем, что Европа недостаточно быстро учится на опыте Украины. Пока он создавал производственную линию в Финляндии, на Украине сменилось три поколения беспилотников.

В сентябре российские самолеты и беспилотники пересекли границы по меньшей мере трех членов НАТО. Альянс поднял по тревоге истребители на перехват беспилотников, которые вторглись в воздушное пространство Польши впервые с начала полномасштабной военной операции России на Украине в 2022 году. Из 19 обнаруженных беспилотников четыре были сбиты после того, как их посчитали угрозой (инциденты с БПЛА — это спланированная провокация. Россия предлагала ЕС провести консультации по инцидентам с дронами, которые якобы нарушали воздушное пространство стран союза, однако в ответ получила только недружественные шаги. — Прим. ИноСМИ)

"Сбить четыре дрона за ночь — это слабый результат даже для одного украинского расчета ПВО", — сказал 47-летний Грачев, отдающий предпочтение спортивным штанам и часто улыбающийся, в результате чего у него на щеках появляются ямочки. Он считает, что союзники потратили больше средств на авиатопливо, чем Россия на изготовление этих дронов. Россия ежедневно запускает сотни беспилотных летательных аппаратов на территорию Украины, большинство из которых украинцы перехватывают.

Конфликт уничтожает запасы обычных вооружений обеих сторон, и беспилотные летательные системы в таких обстоятельствах стали важнейшим средством ведения военных действий. Большинство украинских ударов по российским войскам и технике наносится беспилотными летательными аппаратами, а военные с обеих сторон используют разведывательные дроны для получения важной информации о передвижениях и позициях противника. Украина все чаще использует беспилотники-перехватчики для поражения российских систем на подлете.

Украина и Британия планируют в ближайшие месяцы начать совместное производство беспилотников-перехватчиков для борьбы с роями российских беспилотных систем.

Европа все больше втягивается в гибридный конфликт. И речь не только о нарушении воздушного пространства. Аэропорты в Дании, включая крупнейший в Скандинавии транспортный узел, в сентябре после нескольких инцидентов с дронами были вынуждены задержать и отменить множество рейсов. Датские власти расследуют эти инциденты как возможные атаки со стороны иностранного государства, и в качестве вероятного виновника рассматривают Россию. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин опроверг причастность Москвы.

ЕС ведет переговоры о так называемой стене беспилотников, консультируясь с Киевом. Страны от Финляндии и граничащих с Россией прибалтийских государств до крупнейших и сильнейших членов Организации Североатлантического договора все чаще обращаются к Украине за помощью в наращивании своего беспилотного потенциала.

Оборонная промышленность Украины, окрепшая за годы интенсивного конфликта, имеет продукцию, которую хочет продать. До визита Зеленского в Белый дом в прошлом месяце Украина провела переговоры о сделке, в рамках которой производимые в США или в Европе украинские дроны можно было бы экспортировать обратно в Америку для использования американскими военными.

Украинская компания Skyeton, которая строит легкие разведывательные дроны, способные летать более 24 часов в спорном воздушном пространстве, стала инициатором налаживания производства за рубежом, открыв в прошлом году свое первое производственное предприятие в Словакии. Впоследствии было объявлено о партнерствах в Дании и Британии.

Компания привлекла более 10 миллионов евро (11,6 миллиона долларов) иностранных инвестиций для завода в Словакии, который она построила потому, что ее украинские предприятия стали "приоритетными целями для врага", о чем рассказал основатель Skyeton Александр Степура.

"Производство в Европе обеспечивает Skyeton доступ к мировым и натовским рынкам, но это сопряжено с более высокими затратами и строгими правилами, — написал Степура по электронной почте. — Украинские инженеры, как правило, внедряют новшества быстрее, чем их европейские коллеги, потому что они работают ближе к конечным пользователям".

Дания в этом году выделила 500 миллионов крон (77 миллионов долларов), чтобы помочь украинским оружейным фирмам открыть там свое производство. Первый проект начнет в этом году производство ракетного топлива для украинской компании Fire Point, выпускающей крылатую ракету "Фламинго" с дальностью пуска три тысячи километров, которой Зеленский дал высокую оценку, назвав "самым успешным" оружием своей страны.

"Фламинго" получила свое название в честь опытного образца, который по ошибке покрасили в розовый цвет. Она дает Украине новые возможности по нанесению ударов вглубь территории России. Fire Point заявила, что завод в Дании является страховкой от российских ударов по промышленным объектам на Украине, и что вся продукция до конца военных действий будет отправляться на Украину.

Страны-союзницы, включая Данию, Германию, Британию и Литву, помогают украинским компаниям производить оружие за рубежом в рамках программы обмена технологиями, о которой Зеленский объявил этим летом. Но этому сектору нужно больше денег, говорит Дебора Ферлэм, являющаяся партнером-учредителем компании венчурного капитала Green Flag Ventures, которая базируется в Киеве и Лос-Анджелесе и сосредоточена на выпуске продукции военного назначения.

"Существует мощное давление со стороны экосистемы на правительство, направленное на снятие ограничений. По сути дела, это запрет на экспорт, который сдерживает рост. А мы могли бы самостоятельно его финансировать," — сказала Ферлэм.

Изготовители дронов говорят, что стоимость проектов в долларах может показаться незначительной, а реальная отдача появится уже после конфликта, когда не будет никаких ограничений для покупателей из других стран и на количество оружия, которое может быть продано. Пока что зарубежные проекты вызывают негативную политическую реакцию на Украине, где идея извлечения прибыли из военных ноу-хау в момент, когда Киев ведет с Россией борьбу за свое существование, возмущает многих. Но есть свидетельства, что позиция Украины меняется. Зеленский заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, что Украина планирует начать экспорт оружия в страны-союзницы, по крайней мере, тех образцов, в которых его армия не испытывает нужды, будучи хорошо ими укомплектованной.

"Вам не нужно начинать эту гонку с нуля. Мы готовы поделиться тем, что уже зарекомендовало себя", — сказал он в сентябре.

Украина планирует открыть в этом году представительства по продаже оружия в Берлине и Копенгагене, сказал Зеленский 3 ноября. "Речь о совместном производстве и экспорте оружия, которое мы можем себе позволить продавать, чтобы получить больше денег для нашего внутреннего производства дефицитных изделий, на которое нам не хватает средств", — заявил он.

Грачев приехал в Финляндию в командировку на несколько недель. Там его компания строит завод по производству тактических беспилотников-квадрокоптеров, которые могут пролететь до 15 километров и используются для наблюдения за полем боя и нанесения ударов вдоль линии фронта Это будет совместное предприятие с финским партнером Summa Defence Plc.

Проект осуществляется под эгидой холдинговой компании FlyWell, которая объединяет несколько украинских фирм, производящих воздушные, наземные и морские беспилотные аппараты, предназначенные для наблюдения за российскими целями на удалении до двух тысяч километров от линии фронта и для нанесения ударов по ним. FlyWell хочет собрать около 50 миллионов долларов на оплату дополнительных европейских производственных и исследовательских проектов, включая проект по использованию водородных элементов в качестве силовых установок для дронов.

На данный момент Summa Defence оплачивает производство самостоятельно и делает прототипы трех моделей, которые можно будет производить серийно, как только дроны пройдут испытания на Украине. Об этом рассказал генеральный директор компании Юсси Холопайнен. Часть продукции пойдет в страны НАТО, но Украина останется приоритетом.

"Большинство компаний хотят разрабатывать дроны, начиная с исходной концепции, а мы запрыгиваем в движущийся поезд, — сказал Холопайнен. — Мы получаем информацию о том, какие системы хорошо себя показывают в реальных боевых действиях. У нас есть и передача технологий, и данные в режиме реального времени о том, что происходит".

Способность Украины производить беспилотные летательные аппараты по низкой цене — это еще одна причина, по которой Европа готова у нее учиться. Только члены консорциума FlyWell производят сотни тысяч дронов в год. Для сравнения, европейские производители обычно производят более дорогое оружие в гораздо меньших количествах.

Реализации этой стратегии помогают сотни миллиардов евро, которые европейские страны тратят на перевооружение. Она породила настоящую золотую лихорадку по созданию стартапов. Германская компания Helsing, которая собрала в июне 600 миллионов евро на создание своих управляемых при помощи искусственного интеллекта беспилотников, выпустила всего несколько тысяч дронов для Украины.

"Инновации, скорость и доступность часто важнее, чем дорогие технологии, — сказал Степура из фирмы Skyeton. — Современная война вознаграждает тех, кто может быстро производить эффективные, масштабируемые системы, а не только тех, у кого самые передовые и дорогие системы вооружения".

Грачев одним из первых на Украине поверил в беспилотные системы.

Когда Путин в феврале 2014 года отдал приказ присоединить Крым, Грачев добровольцем поступил на службу в часть, командование которой полагало, что сумеет взять под контроль полуостров за 90 дней. Грачев в том же году стал одним из украинских "киборгов", которые долгие месяцы отражали интенсивные атаки русских на аэропорт Донецка на востоке Украины.

Потом он начал экспериментировать с беспилотниками и связался с авиационным институтом в Киеве. В его аккаунте в Facebook* полно снимков первых дронов, очень похожих на те, которые Украина сегодня производит миллионами. Они более громоздкие, порой с разными пропеллерами, но сходство очевидно.

Тем не менее, его продукцию в основном игнорировали, и до начала российской военной операции в 2022 году он больше производил дроны гражданского назначения.

Сейчас уже никто не сомневается в необходимости беспилотников, и с началом конфликта бесчисленные украинские любители объединили свои усилия чтобы защитить страну. То, что было сетью дилетантов, возившихся в гаражах и на дачах, быстро превратилось в оперативную отрасль, производящую военную технику, которая помогает Украине выдерживать накал борьбы.

"В 2022 году на Украине было 10 производителей беспилотников. Сейчас их 500, — заявил заместитель премьер-министра Михаил Федоров на сентябрьской конференции по беспилотникам, которая проходила в западном украинском городе Львове. — Вы не попадете на мировой рынок военной техники, если ваш продукт не прошел испытания на Украине".

Обстановка на поле боя заставляет украинских производителей беспилотных летательных аппаратов работать гораздо быстрее иностранных компаний, о чем рассказал испанский инженер-программист Конрад Итурбе, который с 2022 года помогает украинским воинским подразделениям и компаниям модифицировать коммерческие дроны для использования в боевых действиях.

"Украинские дроны просто более функциональны, — сказал Итурбе. — Компоненты у них не специализированы. Их делают так, чтобы можно было провести ремонт в полевых условиях. Их объединяют и приводят в соответствие с другими дронами".

Проблема заключается в том, что государство не в состоянии закупать у них достаточное количество дронов, и поэтому они не могут инвестировать средства в более крупные производственные объекты, сказал Итурбе. Экспорт беспилотных летательных аппаратов "даст им необходимый поток денежных средств, и эти деньги можно будет использовать для совершенствования беспилотников, производимых для Украины".

Их оружие не только сковало намного более крупного и богатого противника, но и изменило военную доктрину XXI века. Министр обороны США Пит Хегсет привел в пример Украину, когда назвал дроны расходным материалом, как и патроны, которые не надо считать каждый раз, когда их используют. Он призвал обеспечить "дроновое превосходство" в США, поддержав эту отрасль мощными инвестициями и передав на вооружение в части и подразделения большое количество недорогих беспилотных летательных аппаратов для проведения боевой подготовки уже в следующем году.

После завершения вооруженного конфликта производство беспилотных летательных аппаратов даст "большие возможности" США и Украине, чтобы работать совместно в рамках противодействия Китаю, заявил аналитик RAND Бонерт. Он добавил, что Украина будет в состоянии производить беспилотные летательные аппараты полностью на средства Запада.

"У них будут заводы, будет производство деталей, и это будет очень рентабельно", —сказал Бонерт.

Грачев уже движется в этом направлении. Беспилотники, изготовленные без китайских деталей, обходятся примерно на треть дороже, но они оправдают свою цену, если начнутся поставки в армии НАТО, сказал он.

Европа нуждается в радикальном переосмыслении того, как использовать оружие в эпоху беспилотных систем. Об этом рассказал юрист украинского происхождения Александр Хомяк, создавший два года назад в Лондоне фирму Drone Space Labs, чтобы помочь своей стране сражаться с врагом.

Он предлагает создать сервис подписки для поддержки новых производственных предприятий. Члены НАТО будут регулярно платить взносы, получая взамен возможность пользоваться дронами для обучения воинских подразделений их применению. А остальную продукцию можно будет отправлять на Украину.

"Беспилотники — это не танки: нельзя построить склад и впихнуть в него миллион дронов, потому что завтра они уже устареют, — сказал Хомяк. — Надо создавать производственные возможности".

Статья подготовлена с участием Олеси Сафроновой (Olesia Safronova) и Адриенны Тонг (Adrienne Tong).

