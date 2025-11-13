В зоне СВО заметили «бардак» с антидроновой защитой

В зоне СВО заметили БРДМ-2 с дополнительной защитой от дронов

Модифицированную бойцами бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 заметили в зоне СВО. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи видна БРДМ-2, которую называют «бардаком», с привычной для зоны СВО дополнительной защитой от дронов. Машину прикрывают решетчатые экраны и «волосы» из расплетенных стальных тросов. Также БРДМ-2 оснастили комплексом радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников.

Для удобства эвакуации экипажа машину оснастили бортовой дверью. Штатные люки «бардака» расположены в крыше, которую прикрывает антидроновый «мангал».

Базовая БРДМ-2 получила стальное бронирование из листов толщиной до 14 миллиметров. Экипаж «бардака» состоит из четырех человек. Машина развивает скорость до 100 километров в час по шоссе.

В октябре стало известно, что компания TAC (ОАЭ) начала оснащать штатными «мангалами» двухосные бронеавтомобили Jedi. Конструкция повторяет кустарные решения, применяемые в зоне СВО.