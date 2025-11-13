Российские военные создали турель для уничтожения дронов ВСУ

Российские бойцы создали турель для уничтожения украинских беспилотников

Бойцы группировки войск «Север» создали турель для уничтожения украинских дронов. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Охотник, сообщает Минобороны РФ.

«(Создали — прим. "Ленты.ру") турель с тремя пулеметами Калашникова, каждый короб по 250 патронов — это реальная огневая мощь, с нее промахнуться практически невозможно», — отметил он.

Как уточнил боец, требуется доля секунды, чтобы поменять угол и отработать по БПЛА противника. В МО, в свою очередь, уточнили, что мобильные огневые группы подразделений группировки войск «Север» круглосуточно защищают позиции от атак противника с воздуха.

Ранее российский боец с позывным Ольхон рассказал, что самоходная артиллерийская установка «Пион» — артиллерия большой мощности, которая не дает права на ошибку.

Другой военный рассказал, что мастера точной стрельбы из России имеют возможность применять широкую номенклатуру современного высокоточного оружия. По мнению бойца с позывным Север 15, лучшей винтовкой является R-710 компании Kurbatov Arms.