Войти
Lenta.ru

В Китае разработали плавающий ЗРК «для вторжения на Тайвань»

364
0
0
Фото: @Sugar_wsnbn
Фото: @Sugar_wsnbn.

Army Recognition: Новый китайский ЗРК HQ-13 подойдет для вторжения на Тайвань

Новая модификация зенитного ракетного комплекса (ЗРК) HQ-13, разработанная для Народно-освободительной армии Китая (НОАК), подойдет для возможного вторжения на Тайвань. О предполагаемых задачах плавающего ЗРК порассуждало западное издание Army Recognition.

Комплекс построили на гусеничном шасси плавающей бронемашины ZBD-05. «Новый вариант HQ-13, вероятно, был создан для сопровождения морской пехоты НОАК во время высадки на острова и защиты их от атак вертолетов и беспилотников на наиболее уязвимых этапах десантных операций, что является вероятным сценарием, если Китай попытается вторгнуться на Тайвань», — говорится в материале.

Базовый вариант ЗРК малой дальности HQ-13 приняли на вооружение в 2023 году. Комплекс на шасси трехосного бронеавтомобиля предназначен для перехвата вертолетов, беспилотников и дозвуковых крылатых ракет. Дальность действия экспортной модификации FB-10A составляет от одного до 17 километров. Радар ЗРК способен обнаруживать цели на расстоянии до 50 километров. HQ-13 несет восемь зенитных ракет.

В августе американское издание The National Interest писало, что ракета «Цзюйлан-3», которую несут китайские подлодки, гарантирует колебания США в ходе принятия решения о развертывании своих сил в случае обострения конфликта на Тайване.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.11 08:02
  • 11446
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.11 07:47
  • 8
Авианосец «Фуцзянь» официально вошёл в состав китайских ВМС
  • 13.11 06:58
  • 2
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 13.11 03:10
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о фуроре Су-57"
  • 13.11 02:29
  • 0
Комментарий к "Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей"
  • 12.11 17:36
  • 2
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей
  • 12.11 15:45
  • 1
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 12.11 12:52
  • 1
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"
  • 12.11 06:32
  • 1
ОСК анонсировала суда высокой проходимости на воздушной подушке
  • 11.11 23:00
  • 6
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 11.11 21:06
  • 70
МС-21 готовится к первому полету
  • 11.11 19:12
  • 184
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.11 18:39
  • 2
Мьянма получила три вертолёта Ми-38Т
  • 11.11 18:03
  • 0
Комментарий к "США показали ядерный ответ «Буревестнику»"
  • 11.11 12:42
  • 1
Берегись, НАТО — Россия расширяет свой парк истребителей Су-35 (The National Interest, США)