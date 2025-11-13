Войти
Российский человекоподобный робот сделал пару шагов на презентации и упал

365
0
0
Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»
Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва».

Первый российский антропоморфный робот Aidol упал на презентации в Москве

Первый российский антропоморфный робот Aidol во время презентации в Москве сделал пару шагов и упал. Об этом сообщило «Агентство городских новостей Москва».

«Это как раз то самое обучение в реальном времени, когда удачная ошибка превращается в знание, а неудачная ошибка — в опыт. Надеюсь, что эта ошибка превратится в опыт», — прокомментировал падение директор компании-разработчика Владимир Витухин.



Робот Aidol на 77 процентов состоит из российских комплектующих. Устройство оснащено 19 сервоприводами, что позволяет генерировать 12 базовых эмоций. Витухин подчеркнул, что робот способен выполнять команды, а также взаимодействовать с человеком. Его планируется использовать в сфере услуг, промышленности и общественных пространствах.

Ранее сообщалось, что компания «Гумич РТК» показала роботизированный комплекс «Импульс-ПВО», который несет дроны-перехватчики, на выставке «Интерполитех-2025» в Москве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Робот
РТК
