Эксперт рассказал об изменении роли авиации и танков в зоне СВО

Живов: применение авиации и танков в зоне СВО кардинально изменилось

Применение боевой авиации и танков в зоне проведения специальной военной операции (СВО) кардинально изменилось за время конфликта. Такое мнение военный эксперт Алексей Живов высказал во вторник, 11 ноября.

«Авиация из боевых действий не исчезла, но потребовалось пересматривать методику ее применения в связи с насыщенностью в зоне СВО противовоздушной обороны противника как мобильного, так и стационарного. Применение штурмовой авиации стало весьма рискованным. Весь акцент перенесен на фронтовые бомбардировщики, имеющие дальнобойные и планирующие бомбы», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам эксперта, появилось множество боеприпасов, которые способны лететь на большие расстояния.

Он также отметил, что танки до осени 2023 года вносили существенный вклад в ход боевых действий с обеих сторон. Однако после того, как массово стали появляться дроны, применение танков на линии боевого соприкосновения стало неэффективным, и в будущем концепция танков будет кардинально пересматриваться, заключил он.

Ранее, 9 ноября, журнал Tecnologia & Defesa сообщил, что Германия намерена продать Бразилии партию танков Leopard 2A6 и боевых машин пехоты Marder 1A5, которые ранее предлагались Украине, сообщает 360.ru.

При этом официального подтверждения отказа украинской стороны от получения данной техники пока не поступало, передает RT. Речь идет о подержанных и отремонтированных боевых машинах, уточняется на сайте kp.ru.

В феврале 2024 года американский журнал The National Interest назвал британский танк Challenger 2, а также американский Abrams и немецкий Leopard 2 сильно переоцененными боевыми машинами, передает ИА Регнум.