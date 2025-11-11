Войти
Корпусирование процессоров Baikal M в России остановлено: нет чипов

Процессоры Baikal
Процессоры Baikal.
Источник изображения: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проекты по корпусированию российских процессоров столкнулись с дефицитом кристаллов. Трехлетний эксперимент по сборке чипов Baikal M в Калининградской области был признан успешным, но прекращен из-за нехватки компонентов. Отраслевые эксперты указывают на необходимость консолидации мощностей и господдержки направления, отмечая, что в условиях санкций нишевые отечественные разработки применяются преимущественно в госсекторе и не могут развиваться только за счет рыночных механизмов.

Гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов рассказал “Ъ” о завершении трехлетнего эксперимента по корпусированию процессоров Baikal M на мощностях предприятия GS Nanotech в Гусеве Калининградской области. Он отметил, что, несмотря на «довольно позитивные результаты», эксперимент пришлось прекратить из-за дефицита компонентов на рынке. «Кристаллов сейчас нет или их не хватает для того, чтобы собрать чипы и раздать партнерам. Поэтому на развитие эксперимента мы не пошли, не было возможности. А в целом я его оцениваю позитивно и считаю, что это был шаг вперед»,— подытожил господин Евдокимов.

Корпусирование — заключительный этап производства микросхемы, когда кристалл помещается в защитный корпус с внешними выводами для подключения к плате. Корпус защищает от механических повреждений, перегрева и внешних воздействий, а также обеспечивает электрический и тепловой контакт с внешней средой. Технологически это высокоточная операция, включающая монтаж кристалла, ультратонкое соединение сотен проводников и герметизацию.

На этапе завершения эксперимента по корпусированию процессоров Baikal M компании удалось получить 74–85% годной продукции, поделился гендиректор GS Nanotech Сергей Пластинин. «Учитывая сложность изделия, это очень достойный результат»,— отметил он, добавив, что для достижения доли в 98% необходим гораздо больший объем кристаллов. По его словам, чтобы получить отлаженный серийный технологический процесс, необходимо собирать хотя бы 1 тыс. микросхем в месяц. «В нашем случае речь шла лишь о десятках штук»,— пояснил он.

Как заявляют в компании, весной этого года GS Nanotech закорпусировал опытную партию микросхем для Malt System. Для этого проекта были разработаны специальная подложка из 26 слоев и технология установки восьми кристаллов в один корпус методом flip-chip (метод, когда интегральная схема переворачивается и устанавливается на выводы) с дополнительным монтажом более 200 SMD-компонентов (компоненты электронной схемы, нанесенные на плату: светодиоды, резисторы и т. п.). В GS Nanotech заверяют, что процент годной продукции в этой опытной партии составил 100%. В НПЦ «Элвис» комментировать эксперимент отказались.

«У российского рынка услуг по корпусированию микросхем хороший потенциал. Чтобы его раскрыть, сначала нужно вернуться к внедрению российских микросхем в гражданское оборудование»,— считает глава АРПЭ Иван Покровский. По его словам, такие планы были до 2022 года, но были прерваны санкциями и изменениями в российском регулировании. Также эксперт считает, что нужно консолидировать этот рынок на мощностях специализированных компаний. «Сейчас каждый пытается создать свой участок корпусирования. Это дробит рынок и убивает экономику каждого участника»,— объясняет он. Также он считает, что реализовать крупные проекты только за счет российских разработчиков микросхем невозможно. Без локализации корпусирования такие компании «с трудом сводят концы с концами». «Действовать нужно не запретами на корпусирование за рубежом, а планированием сквозных проектов и субсидированием российских услуг по корпусированию»,— отметил он. В Минпромторге на запрос “Ъ” не ответили.

«Речь идет о процессорах, отстающих от западных аналогов на несколько поколений и, следовательно, применяемых в очень специфичных областях»,— отмечает лидер практики технологического консультирования и партнер аудиторской компании ДРТ Тимофей Хорошев. По его словам, это нишевый продукт, востребованный прежде всего госзаказчиками, и на этом рынке не будут работать рыночные механизмы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
1 комментарий
№1
11.11.2025 01:31
Какая нужна топология чипов?
