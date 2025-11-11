В России введут технологический сбор для поддержки радио- и микроэлектроники

Власти определились, как именно реализовать механизм так называемого технологического сбора, о необходимости которого для защиты отечественной индустрии еще в июле говорило руководство Минпромторга.

Как рассказали «Ведомостям» два источника, близких к Минпромторгу и Минфину, соответствующие поправки в закон о промышленной политике разработал Минпромторг, а Минфин внес 6 ноября на рассмотрение правительства.

По словам собеседника «Ведомостей», знакомого с документом, плательщиками нового сбора будут и импортеры соответствующей продукции, и внутренние производители – вне зависимости от степени локализации. Последние, подчеркивает источник, смогут получать отраслевые меры поддержки, для чего надо в том числе соответствовать критериям локализации.

Технологический сбор будет распространен только на те товарные категории, где доля отечественных производителей невысока, уверяют собеседники «Ведомостей». Перечень видов продукции, на которую распространится технологический сбор, правительство будет утверждать поэтапно – в течение нескольких лет список постепенно расширится. Но на первом этапе, говорят собеседники, сбор коснется только готовой продукции.

Ставка технологического сбора будет определяться для каждой единицы продукции отдельно и будет зависеть в том числе от ее стоимости. По словам источников «Ведомостей», максимальная фиксированная ставка для самой дорогой единицы продукции не превысит 5000 руб. «Усредненная ставка была сформирована таким образом, чтобы не оказать существенную нагрузку на производителей и импортеров продукции», – отметил один из собеседников.

В случае принятия закона новая норма начнет действовать с 1 сентября 2026 г. «Это позволит бизнесу подготовиться», – отмечает второй источник.

Администратором технологического сбора (в том числе в части создания необходимой нормативной базы) будет Минпромторг. Также, рассказал один из собеседников «Ведомостей», правительству предстоит определить оператора сбора. У него должен быть опыт взаимодействия с государственными системами, необходимая технологическая оснащенность и т. п. При этом, как подчеркнул еще один собеседник «Ведомостей», оператором не будет Центр развития перспективных технологий, который занимается маркировкой продукции в России.

Средства от технологического сбора пойдут на финансовое обеспечение мер в сфере развития радио- и микроэлектроники, подчеркнули собеседники «Ведомостей». Общую сумму, которую планируется собрать, они не назвали.

Введение промышленного сбора в отдельных особо важных отраслях анонсировал 2 июля в ходе правительственного часа в Совете Федерации министр промышленности и торговли Антон Алиханов (его цитировал «Коммерсантъ»). Он говорил, что собранные средства планируется направлять в специальные фонды, которые будут нацелены на поддержку этих же отраслей. Среди отраслей промышленности, которых может коснуться новый сбор, он назвал, в частности, радиоэлектронную промышленность и микроэлектронику.

Сейчас государственная финансовая поддержка отечественных разработчиков электроники в основном осуществляется в форме субсидий, которые выделяются в рамках постановлений правительства № 109 и № 1252. Первое – от 17 февраля 2016 г. – устанавливает правила возмещения части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. Второе – от 24 июля 2021 г. – устанавливает правила предоставления субсидий на обеспечение части затрат на создание электронно-компонентной базы и модулей.

От пошлины отказались

Минфин предложил исключить из законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс, входящего в состав бюджетного пакета, пункт о введении пошлины за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, в информационную систему «Честный знак». Об этом сообщил «Интерфакс». Ранее ассоциации пищевой промышленности и крупнейшие торговые сети направили в правительство письмо (есть у «Ведомостей») с просьбой исключить из поправок в Налоговый кодекс норму о введении госпошлины за внесение сведений о маркируемых товарах в систему «Честный знак». Предполагалось, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 г. Будет ли пошлина на маркировку распространяться на весь рынок или на отдельные отрасли – авторы поправок не конкретизировали. Обязательной маркировке в России подлежат алкоголь, молочная продукция, лекарства, табак, обувь, одежда, парфюмерия, товары легкой промышленности и ряд других категорий.

Промышленный сбор – ожидаемый рынком инструмент, который в составе других системных мер поддержки Минпромторга будет содействовать запуску серийного производства высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции, передал «Ведомостям» через представителя директор дивизиона стратегических программ Yadro Александр Понькин. Это, по его словам, приведет к позитивным изменениям внутреннего инвестиционного климата в отечественной отрасли радиоэлектроники.

В условиях санкционного давления и нестабильности поставок из-за рубежа важнейшей продукции необходимо выстроить импортонезависимую систему производства компонентной базы в сфере радиоэлектроники, заявила «Ведомостям» научный сотрудник Центра экономико-правовой экспертизы экономического факультета МГУ им. Ломоносова Татьяна Басова. Эти компоненты есть не только в смартфонах и персональных компьютерах, но и в таких важных сегментах, как медицинское оборудование, системы безопасности, бытовая техника, системы сотовой связи и проч., добавила она.

Риски уменьшения ассортимента товаров ввиду появления новых товаров минимальны, поскольку сбор будет вводиться на высококонкурентных рынках, где у участников есть возможности сохранения привлекательной цены товаров, считает вице-президент GS Group Федор Боярков: «Наиболее востребованные товарные позиции из-за высокой конкуренции между брендами и широкого «зарубежного» представительства останутся популярными среди населения».