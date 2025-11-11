Войти
Ростех

Ростех разработал единую систему управления промышленными роботами

Ростех
Ростех.
Источник изображения: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Решение позволит ускорить внедрение нового оборудования, снизить затраты на подключение и в режиме «одного окна» управлять всем парком роботизированной техники

Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех разработала цифровую платформу для централизованного управления промышленными роботами и оборудованием разных производителей — RMS (Robot Management System). Решение позволит ускорить внедрение нового оборудования, снизить затраты на подключение и в режиме «одного окна» управлять всем парком роботизированной техники. Цифровая платформа зарегистрирована в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС) и проходит апробацию на одном из предприятий.

Платформа позволяет объединить в единую систему промышленных роботов, контроллеры, датчики, камеры и внешние ИТ-сервисы разных производителей. RMS поддерживает интеграцию с системами компьютерного зрения и ИИ-модулями. Это позволяет автоматизировать сценарии работы производственных линий и минимизировать риски простоев.

RMS представляет собой унифицированное решение для интеграции и управления промышленными роботами различных производителей в рамках единой цифровой среды. Система обеспечивает централизованный контроль технологических процессов через интерфейс «одного окна», позволяя синхронизировать работу разнородного оборудования и автоматизировать производственные операции.

Ключевым преимуществом является предоставление аналитики в реальном времени: система отслеживает загрузку оборудования, фиксирует сбои и оценивает эффективность производственных циклов. Это позволяет оптимизировать эксплуатационные расходы и повысить общую производительность предприятия.

Архитектура платформы включает встроенные механизмы промышленной безопасности, исключающие ошибки операторов через систему ограничения управляющих команд. Одновременно реализован упрощенный процесс освоения — благодаря интуитивному графическому интерфейсу, типовым шаблонам настройки и локализации на русский язык система значительно снижает порог вхождения для технического персонала. Внедрение решения способствует оптимизации управления производственными активами и сокращению затрат на интеграцию нового оборудования.

«Интеграция новых роботов обычно требует много времени, больших затрат и привязывает предприятия к программному обеспечению поставщиков. RMS поможет снизить эти ограничения, создавая единый центр управления для всего парка оборудования. Это не только ускорит запуск производственных линий, но и изменит подход к автоматизации в целом — предприятия получат гибкость и снизят издержки. Они смогут увереннее планировать возврат инвестиций, так как вложения в роботизацию станут более предсказуемыми и быстрее начнут приносить результат. Наша разработка расширит возможности промышленных предприятий в развитии высокотехнологичных производств и, как результат, проложит путь к устойчивому росту и укреплению технологического лидерства страны», — отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

Платформа RMS создана в рамках стратегии цифровой трансформации промышленности. «РТ-Техприемка» как Центр компетенций системы управления качеством, роботизации и автоматизации Госкорпорации Ростех работает над созданием условий и внедрением решений, необходимых для достижения национальных целей.

  В новости упоминаются
Компании
Ростех
Проекты
ИТ
