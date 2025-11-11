Войти
Газета.ru

В Японии намерены рассмотреть покупку атомных субмарин

550
0
0
Источник изображения: Naval Group

«Асахи»: Токио предполагает рассмотреть приобретение атомных подводных лодок

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что необходимо рассмотреть возможность приобретения для военно-морского флота страны атомных подводных лодок. Об этом сообщает газета "Асахи".

По словам министра, обстановка вокруг Японии становится настолько сложной, что Токио приходится решать, продолжать ли использовать для подводных лодок , как и прежде, дизельное топливо, или же сделать выбор в пользу субмарин с атомным реактором.

Издание напоминает, что в ходе саммита Соединенных Штатов и Южной Кореи 29 октября южнокорейский президент Ли Чжэ Мён обратился к Вашингтону с просьбой разрешить поставки топлива для атомных подводных лодок, сославшись при этом на необходимость противодействия Китаю и Северной Корее. Спустя день президент США Трамп объявил, что одобрил строительство Южной Кореей атомных подводных лодок.

29 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что размещение американского ракетного комплекса «Тифон» на территории Японии представляет собой дестабилизирующий шаг, который создает прямую угрозу безопасности России.

Ранее в России допустили новые территориальные претензии со стороны Японии.


Борислав Агаджанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Южная Корея
Япония
Продукция
DD25
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 16:24
  • 69
МС-21 готовится к первому полету
  • 11.11 14:42
  • 11432
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.11 12:42
  • 1
Берегись, НАТО — Россия расширяет свой парк истребителей Су-35 (The National Interest, США)
  • 11.11 12:23
  • 3
«Роскосмос» рассказал о запуске ракеты «Протон»
  • 11.11 12:10
  • 5
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 11.11 11:52
  • 1
Самолет ТВС-2МС на базе Ан-2: Какая экономика у таких машин?
  • 11.11 10:14
  • 1
Мьянма получила три вертолёта Ми-38Т
  • 11.11 10:04
  • 4
"Новое „чудо-оружие“ России стратегически ничего не изменит. США стоит просто игнорировать эту риторику", — считает эксперт (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)
  • 11.11 09:57
  • 1
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 11.11 07:41
  • 4
Авианосец «Фуцзянь» официально вошёл в состав китайских ВМС
  • 11.11 05:40
  • 0
Комментарий к "Эксперт Степанов рассказал, чем подлодки РФ с "Посейдонами" превосходят флот НАТО"
  • 11.11 01:54
  • 0
Ответ на "Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений"
  • 11.11 01:31
  • 1
Корпусирование процессоров Baikal M в России остановлено: нет чипов
  • 11.11 00:26
  • 0
Комментарий к "Тысячи подтвержденных побед: простая, но надежная российская ракета "Корнет" (Military Watch Magazine, США)"
  • 10.11 23:31
  • 0
Ответ на "Новое „чудо-оружие“ России стратегически ничего не изменит. США стоит просто игнорировать эту риторику"