«Убойная сила». На Западе отметили уникальные возможности истребителя Су-57

MWM: новая конфигурация Су-57 способна эффективно подавлять системы ПВО

Россия представила истребитель Су-57 в обновленной малозаметной конфигурации, предназначенный для подавления сил и средств противовоздушной обороны противника. Это произошло после выполнения обширной программы боевого применения в ходе СВО. Такие данные приводит издание Military Watch Magazine (MWM). Действительно ли российские Су-57 получили уникальные улучшения - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) впервые опубликовала кадры обновленного истребителя пятого поколения Су-57 с открытым внутренним оружейным отсеком, в котором находятся две противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ (Kh-58UShKE).

Kh-58UShKE представляет собой версию противорадиолокационной ракеты Х-58 со складывающимися стабилизаторами. Изделие предназначено для внутренней подвески на истребитель Су-57.

«Дальность поражения ракеты в 250 км дополняет очень высокую продолжительность полета Су-57, а ее скорость 3,6 числа Маха делает ее одной из самых быстрых в мире», - отметили авторы статьи.

Стартовая масса ракеты - 650 кг. Масса боевой части - около 150 кг. Максимальная дальность пуска (при Н - 0,2-20 км) - 76-245 км. Максимальная скорость полета ракеты - 4 200 км/ч.

Журнал The National Interest отмечает, что дополнительные отсеки Су-57 в общей сложности могут содержать до шести ракет типа «воздух-воздух» или «воздух-земля».

"Способность Су-57 нести такое количество вооружения повышает убойную силу этой платформы"

Авиационная ракета Х-58УШКЭ. Источник: sdelanounas.ru

Исключительная возможность подавления ПВО?

, - говорится в статье.

Обновленный Су-57 в варианте Су-57М1 получил новый двигатель АЛ-51Ф-1. Существенно переработан планер самолета и модернизирован внутренний оружейный отсек. Истребитель оснащен новыми бортовой радиолокационной станцией и нашлемной системой прицеливания. В целом значительные изменения затронули практически всю боевую машину.

Ожидается, что производство Су-57М1 начнется в начале 2026 года, а на вооружение ВКС России самолет поступит до конца 2026 года.

Одного истребительного авиационного полка, оснащенного самолетами Су-57, разумеется, маловато, чтобы внести кардинальный перелом в войну в воздухе, но оборонно-промышленный комплекс России набирает обороты, и есть надежда, что ситуация существенно изменится к лучшему.

Как пишет Military Watch Magazine, российские истребители пятого поколения Су-57 обладают уникальной возможностью подавления сил противовоздушной обороны, то слышать это, безусловно, приятно.

Однако какой-либо статистикой по боевым вылетам и применению тех же противорадиолокационных ракет издание объективно обладать не может. Эти оценки MWM носят сугубо эмоциональный характер.

Объективные данные в виде таблиц и до процента подсчитанной эффективностью станут известны в лучшем случае через несколько лет после завершения военных действий. К примеру, количество боевых вылетов, количество запущенных ракет Х-58УШКЭ, число пораженных радиоэлектронных средств противника и т. д.

Противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ. Источник: Евгений Биятов/РИА Новости

Представить, что подобные данные даже в первом приближении могут оказаться в распоряжении Military Watch Magazine, нужно большое воображение. Так что весь анализ издания основывается только на одной фотографии.

А что конкуренты?

Не дремлют в этом плане и США. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов заявили законодателям, что им нужен истребительный парк из 1558 пилотируемых боеспособных истребителей для проведения операций с низким уровнем риска, что почти на 300 больше, чем у них есть сейчас.

В ВВС США сообщили, что в настоящее время у них 1271 боеспособный истребитель, включая примерно 103 A-10 Warthogs, которые будут в основном выведены из эксплуатации к концу 2026 финансового года.

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов находятся в самом разгаре крупнейшей в истории модернизации, поскольку они приобретают новые истребители, такие как F-35A Joint Strike Fighter производства Lockheed Martin и Boeing F-15EX Eagle II.

close

F-35A Joint Strike Fighter. Источник: Ben Margot/AP

В то же время разрабатывается совершенно новый класс полуавтономных беспилотных летательных аппаратов-истребителей под названием collaborative combat aircraft (совместный боевой самолет), которые будут летать бок о бок с пилотируемыми истребителями Boeing F-47 шестого поколения, а также обновляется парк стратегических бомбардировщиков, развертывается серийное производство B-21 Raider.

F-35 считается основой истребительных сил ВВС США и ВВС планируют закупить столько истребителей, сколько сможет произвести Lockheed Martin и другие подрядчики, и продолжить модернизацию этого самолета. В настоящее время в ВВС США имеется около 500 истребителей F-35, и в конечном итоге они хотят приобрести в общей сложности 1763 самолета.

Промышленность США может достичь максимальной производственной мощности по F-35A, производя 100 реактивных самолетов в год для ВВС, к 2030 году, а также достичь максимальной производственной мощности в 24 F-15EX к 2027 году.

Следует заметить, что в России истребителей Су-57 изготовлено несколько десятков, тогда как общее число построенных самолетов F-35 достигает почти 1300 единиц.

Так что ОАК есть еще над чем поработать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок