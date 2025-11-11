Войти
Очередной метеоспутник «Электро-Л» запустят в декабре

Пуск ракеты-носителя «Протон-М»
Пуск ракеты-носителя «Протон-М».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГК «Роскосмос»

«Роскосмос»: Метеоспутник «Электро‑Л» № 5 запустят в декабре «Протоном-М»

Метеорологический спутник «Электро-Л» № 5 прибыл на космодром Байконур. Очередной аппарат серии запустят на орбиту при помощи ракеты-носителя «Протон-М» в декабре, сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Он войдет в состав гидрометеорологической космической системы "Электро", обеспечивающей круглосуточный мониторинг погоды с геостационарной орбиты», — говорится в сообщении.

Эта система повышает точность прогнозов и оперативно выявляет чрезвычайные ситуации. Кроме того, ее используют в международной поисково‑спасательной системе КОСПАС‑САРСАТ. Отмечается, что на орбите уже работают три метеоспутника серии.

В апреле «Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки заснеженной Москвы. Последствия влияния циклона «Зион» продемонстрировали при помощи спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

В феврале глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков сообщил, что в 2025 году запланировано пять запусков метеоспутников в интересах Росгидромета. Речь идет об аппаратах «Ионосфера-М», «Обзор» и «Электро-Л».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
Арктика
Байконур
