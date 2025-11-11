Войти
Российский мини-«Солнцепек» отправили в зону СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Роботизированный мини-«Солнцепек» с огнеметами «Шмель» отправили в зону СВО

Российскую роботизированную платформу с реактивными огнеметами «Шмель» отправили в зону СВО. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Архангел спецназа».

На фотографии видна гусеничная платформа «Курьер», которую вооружили десятью огнеметами. Машину перевозят в кузове грузовика. «Вот такой вот аппарат движется на линию боевого соприкосновения. Направления указывать не будем, пусть это станет сюрпризом для украинских формирований, а он их явно ожидает», — говорится в сообщении.

Отмечается, что робот с одноразовыми реактивными гранатометами схож по принципу действия с тяжелой огнеметной системой ТОС-1А «Солнцепек». Автор подчеркнул, что беспилотный мини-«Солнцепек» позволяет обезопасить личный состав от ударов противника.

Базовый пехотный огнемет РПО-А «Шмель» содержит 2,1 килограмма огнесмеси. При взрыве топливо-воздушной смеси высокотемпературный импульс сопровождается резким перепадом давления. Благодаря этому цели в укрытиях могут быть поражены даже без пробития преграды.

В феврале стало известно, что российские FPV-дроны начали оснащать боевыми частями «Шмелей».

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
Шмель РПО
Проекты
Робот
