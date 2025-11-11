Россия планирует провести первый международный форум по безопасности

Шойгу: Россия планирует провести международный форум по безопасности в 2026 году

КАИР, 10 ноя - РИА Новости. Россия планирует в 2026 году провести первый международный форум по безопасности, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на консультациях с советником президента Египта по национальной безопасности Файзой Эль-Нагой.

"В следующем году в Москве под эгидой Совета безопасности РФ планируем провести первый международный форум по безопасности. Это будет масштабное мероприятие", - сказал он.

По словам Шойгу, Россия удовлетворена тесным взаимодействием с Египтом по линии советов безопасности.

"В текущих условиях важно развивать сотрудничество в сфере безопасности не только в двустороннем, но и в многостороннем формате", - добавил он.