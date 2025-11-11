Войти
Запуск пары спутников "Аист-2Т" для стереосъемки Земли отложили на 2026 год

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя российскими спутниками «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 с космодрома «Восточный»
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя российскими спутниками «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 с космодрома «Восточный».
Источник изображения: © РИА Новости, Марина Лысцева ТАСС/POOL

До конца 2025 года года должны состояться запуски геостационарного "Электро-Л" №5 и спутника "Обзор-Р"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Запуск двух спутников стереосъемки Земли "Аист-2Т" перенесен с конца текущего года на начало следующего, следует из презентации замглавы холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) Андрея Емельянова.

Согласно презентации, с которой Емельянов выступил на конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли", запуск пары аппаратов намечен на 2026 год.

При этом на слайде указано, что до конца 2025 года года должны состояться запуски геостационарного "Электро-Л" №5 и спутника "Обзор-Р".

Аппараты "Аист-2Т" созданы для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания ее объемной модели. Два таких спутника смогут создавать цифровые модели местности и следить за чрезвычайными ситуациями. 

