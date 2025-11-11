Южнокорейская Hanhwa Ocean нашла европейских партнеров для вооружения фрегатов

На прошедшей в Бангкоке (Таиланд) оборонной выставке Defense & Security 2025 южнокорейская судостроительная компания Hanhwa Ocean подписала соглашения о сотрудничестве с французской судостроительной компанией Naval Group и европейским производителем ракетных вооружений MBDA.

Как уточняет Naval News, Naval Group предоставит южнокорейской фирме свою систему боевого управления SETIS, а MBDA – ряд ракетных систем корабельного базирования для проекта OCEAN-40F, который Hanwha Ocean предлагает для второго этапа программы закупки фрегатов для Королевского военно-морского флота Таиланда.

Проект фрегата OCEAN-40F Naval News

Также на выставке Hanwha Ocean подписала меморандум о взаимопонимании с британской компанией Cohort. Этот документ регламентирует сотрудничество в рамках разработки и поставок гидроакустических систем, торпедного вооружения, систем наблюдения, целеуказания и управления огнём, а также комплексов связи.

Naval News обращает внимание, что для Naval Group нехарактерно оснащать своей системой SETIS корабли, спроектированные или произведенные другими судостроителями. Однако прецедент уже был: норвежские корветы класса "Скьёльд", построенные компанией Kvaerner/Umoe Mandal, оснащены системой боевого управления SENIT 2000 от Naval Group.

По информации издания, проект OCEAN-40F предполагает оснащение зенитными ракетами вертикального пуска VL MICA, ЗРК ближнего радиуса "Симбад" и противокорабельными ракетами MM40 "Экзосет". Эти вооружения не интегрированы с собственной системой боевого управления Hanwha Systems, но адаптированы для системы SETIS.

Фрегат проекта OCEAN-40F представляет собой модернизированную конструкцию водоизмещением от 3750 до 4000 тонн. Корабль призван обеспечить расширенные возможности для действий в открытом море, выходящие за рамки прибрежной обороны.

Будущий фрегат намереваются оснастить современными системами вооружения и датчиков, а также интегрировать беспилотные платформы для поддержки многопрофильных миссий.

Помимо Hanwha Ocean на поставки в рамках второго этапа закупки новых фрегатов для флота Таиланда претендуют испанская Navantia, южнокорейская Hyundai Heavy Industries (HHI), а также турецкие STM и TAIS.