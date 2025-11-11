Войти
ЦАМТО

Lockheed Martin завершила сборку 750-й РСЗО HIMARS

517
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Attila Husejnow/Keystone Press Agency

ЦАМТО, 10 ноября. Компания Lockheed Martin 5 ноября объявила о поставке заказчику 750-й реактивной системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

СВ США приняли HIMARS на вооружение в 2005 году. Система разрабатывалась как транспортабельное решение, обеспечивающее высокоточное поражение целей минимальным по численности расчетом. В настоящее время РСЗО HIMARS является основой стратегии высокоточного поражения целей на большой дальности.

HIMARS – легкая самоходная пусковая установка, обладающая большей мобильностью по сравнению с гусеничной M270 MRLS. Она предназначена для создания заградительного огня атакующему противнику, ведения контрбатарейной борьбы, поражения средств ПВО, легкой бронированной техники, складов и живой силы противника.

В настоящее время вооруженные силы 14 стран-партнеров эксплуатируют систему HIMARS. В последние годы спрос на HIMARS у союзников США возрос в связи с продемонстрированной в ходе конфликтов эффективностью применения РСЗО. Только в течение 2024 года новые заказы разместили ВС США, Украины, Италии. Продолжаются переговоры с ВС Бахрейна, Норвегии, Хорватии, Марокко, Болгарии, Польши и Канады.

В феврале 2024 года Lockheed Martin заявила о намерении на фоне обострения ситуации в мире нарастить производство РСЗО HIMARS, стремясь удвоить свои производственные мощности в Камдене. К тому времени компания уже увеличила производство HIMARS с 48 ед. в год до 60 ед. в год и достигла объема производства в 96 ед. в год осенью 2024 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Болгария
Италия
Канада
Марокко
Норвегия
Польша
США
Украина
Хорватия
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 16:24
  • 69
МС-21 готовится к первому полету
  • 11.11 14:42
  • 11432
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.11 12:42
  • 1
Берегись, НАТО — Россия расширяет свой парк истребителей Су-35 (The National Interest, США)
  • 11.11 12:23
  • 3
«Роскосмос» рассказал о запуске ракеты «Протон»
  • 11.11 12:10
  • 5
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 11.11 11:52
  • 1
Самолет ТВС-2МС на базе Ан-2: Какая экономика у таких машин?
  • 11.11 10:14
  • 1
Мьянма получила три вертолёта Ми-38Т
  • 11.11 10:04
  • 4
"Новое „чудо-оружие“ России стратегически ничего не изменит. США стоит просто игнорировать эту риторику", — считает эксперт (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)
  • 11.11 09:57
  • 1
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 11.11 07:41
  • 4
Авианосец «Фуцзянь» официально вошёл в состав китайских ВМС
  • 11.11 05:40
  • 0
Комментарий к "Эксперт Степанов рассказал, чем подлодки РФ с "Посейдонами" превосходят флот НАТО"
  • 11.11 01:54
  • 0
Ответ на "Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений"
  • 11.11 01:31
  • 1
Корпусирование процессоров Baikal M в России остановлено: нет чипов
  • 11.11 00:26
  • 0
Комментарий к "Тысячи подтвержденных побед: простая, но надежная российская ракета "Корнет" (Military Watch Magazine, США)"
  • 10.11 23:31
  • 0
Ответ на "Новое „чудо-оружие“ России стратегически ничего не изменит. США стоит просто игнорировать эту риторику"