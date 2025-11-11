Lockheed Martin завершила сборку 750-й РСЗО HIMARS

ЦАМТО, 10 ноября. Компания Lockheed Martin 5 ноября объявила о поставке заказчику 750-й реактивной системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

СВ США приняли HIMARS на вооружение в 2005 году. Система разрабатывалась как транспортабельное решение, обеспечивающее высокоточное поражение целей минимальным по численности расчетом. В настоящее время РСЗО HIMARS является основой стратегии высокоточного поражения целей на большой дальности.

HIMARS – легкая самоходная пусковая установка, обладающая большей мобильностью по сравнению с гусеничной M270 MRLS. Она предназначена для создания заградительного огня атакующему противнику, ведения контрбатарейной борьбы, поражения средств ПВО, легкой бронированной техники, складов и живой силы противника.

В настоящее время вооруженные силы 14 стран-партнеров эксплуатируют систему HIMARS. В последние годы спрос на HIMARS у союзников США возрос в связи с продемонстрированной в ходе конфликтов эффективностью применения РСЗО. Только в течение 2024 года новые заказы разместили ВС США, Украины, Италии. Продолжаются переговоры с ВС Бахрейна, Норвегии, Хорватии, Марокко, Болгарии, Польши и Канады.

В феврале 2024 года Lockheed Martin заявила о намерении на фоне обострения ситуации в мире нарастить производство РСЗО HIMARS, стремясь удвоить свои производственные мощности в Камдене. К тому времени компания уже увеличила производство HIMARS с 48 ед. в год до 60 ед. в год и достигла объема производства в 96 ед. в год осенью 2024 года.