Названы особенности атаковавшей военные аэродромы и склады ВСУ российской ракеты

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Военный эксперт Дандыкин: «Кинжалы» практически не сбиваются средствами ПВО

Российские ракеты «Кинжал» практически невозможно сбить средствами противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны, рассказал капитан первого ранга запаса российских войск, военный эксперт Василий Дандыкин. Особенности атаковавшей военные аэродромы и склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракеты он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Особенность "Кинжала" в том, что это гиперзвуковая ракета воздушного применения. Она летит со скоростью гиперзвука — порядка десяти махов и практически не сбивается средствами противоракетной и противовоздушной обороны, в частности киевского режима. Применяется с самолетов», — поделился Дандыкин.

Эксперт добавил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) бьют по защищенным укрытиям, где находятся самолеты, которые несут ракеты ВСУ и переданные Западом.

«То есть мы делаем все, чтобы угроза применения врагом оружия перестала существовать», — заключил он.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска уничтожили авиабазу ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области. По его словам, в авиабазе базировались тактические бомбардировщики Су-24, используемые для ударов планирующими бомбами и крылатыми ракетами Storm Shadow. Он добавил, что этот аэродром мог принимать истребители F-16 и Mirage-2000.

