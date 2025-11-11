Новое гидрографическое судно пополнило состав индийского флота

На индийской военно-морской базе в Кочи состоялась торжественная церемония ввода в строй гидрографического судна "Икшак" – третьего представителя класса "Сандхаяк", заказанного ВМС Индии. Как отмечает Naval Today, "Икшак" оснащен гидрографическим и океанографическим оборудованием для картографирования и сбора данных, а также выступает носителем палубных вертолетов, что позволит ему выполнять различные задачи в море.

В частности, на борту судна размещены многолучевой эхолот высокого разрешения, автономные необитаемые подводные аппараты и четыре гидрографических катера.

Гидрографическое судно "Икшак", Индия Indian Navy

"Икшак" может функционировать как исследовательское судно, так и поддерживать операции по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий. При необходимости может переоборудоваться в госпитальное судно.

В серии "гидрографов" нового поколения "Икшак" стал первым судном, спроектированным с учётом оборудования кают для офицеров и матросов женского пола.

ВМС Индии в апреле 2016 года направили запрос предложений шести национальным верфям (четырем государственным и двум частным) на поставку четырех исследовательских судов. В сентябре 2017 года победителем тендера признали компанию Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE), а в октябре 2018 года стороны заключили соответствующий контракт стоимостью около 34 млрд рупий (400 млн долларов).

Головное судно "Сандхаяк" спустили на воду в декабре 2021 года и передали индийскому флоту через два года. Второе судно "Нирдешак" ввели в строй в декабре 2024 года.

Третье судно этого типа, "Икшак", заложили в августе 2021 года и спустили на воду в ноябре 2022 года.

Добавим, что последнее судно серии, "Саншодхак", спустили на воду в июне 2023 года. Его поставка намечена на начало 2026 года.

При длине 110 метров и водоизмещении 3400 тонн "гидрографы" класса "Сандхаяк" стали самыми крупными судами подобного назначения в составе ВМС Индии.

Суда оснащаются двумя дизельными двигателями, винтами с фиксированным шагом, носовыми и кормовыми подруливающими устройствами. Дальность плавания – 6500 морских миль.