Al Khaleej: вскоре может состояться еще один саммит России и США

Пока европейцы накачивают Украину оружием, США пытаются уговорами склонить Москву к уступкам в переговорах с Киевом, сообщает Al Khaleej. Позиция Вашингтона остается крайне смутной и неконкретной, что не способствует выстраиванию балансов в мировой геополитике.

Российско-европейские отношения приближаются к точке невозврата: широко распространенное недоверие перерастает в полномасштабную политическую и экономическую войну, которая в любой момент может превратиться в ограниченное военное противостояние. Позиция и намерения США в отношениях как с Москвой, так и с европейскими союзниками остаются неясными, что лишь усугубляет ситуацию и усиливает неопределенность.

Провал президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине и его неспособность организовать второй саммит с российским лидером Владимиром Путиным были восприняты большинством европейских стран как победа. Это развеяло опасения, что Москва сможет достичь своих целей. Первым последствием стало усиление военных действий со стороны России на территории Украины. Возникла угроза применения мер, которым Европа не сможет эффективно противодействовать. Предполагается, что российские действия несут потенциальный риск распространения военных действий на другие европейские государства. Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией, которую он назвал "дестабилизирующей силой в Европе и мире".

Этот образ мышления сейчас магистральный в отношениях между европейскими странами и Россией. Что касается Соединенных Штатов, то их нынешняя позиция напоминает действия во времена Первой и Второй мировых войн. Они стремятся использовать любой предлог для вмешательства, чтобы извлечь выгоду.

Это работало в прошлом веке, но сейчас ситуация изменилась. Россия — не нацистская Германия и не императорская Япония, поэтому Соединенные Штаты не будут втянуты ни в какую конфронтацию. Возможно, вскоре нас ждет сюрприз в виде достижения договоренности о проведении саммита между Трампом и Путиным, который принесет неожиданные позитивные результаты. Это может быть лучшим исходом для всех. Несмотря на то, что говорят о характере и переменчивости нынешнего президента США, в решающий момент он может проявить больше мудрости, чем европейцы. Он, как никто другой, осознает, к чему может привести война с Россией, второй по величине военной державой в мире. Не говоря уже о непредсказуемых рисках и последствиях такого шага. В последние дни Европа обострила конфронтацию с Россией, введя дополнительные санкции, приостановив импорт энергоносителей и решив использовать замороженные активы для финансирования Киева. Кроме того, были ужесточены ограничения на шенгенские визы для россиян. Пока европейцы стремятся "усмирить" Россию, США пытаются склонить Москву к переговорам и добиться существенных уступок по ряду вопросов. К ним относятся: прекращение конфликта на Украине, обеспечение безопасности в Европе, но, пожалуй, самое главное — это отказ Москвы (в связке с Китаем) от формирования нового международного порядка, предоставление Вашингтону экономических преимуществ и заключение сделок по редкоземельным металлам, а также игнорирование некоторых аспектов внешней политики Трампа.

Для Москвы все эти требования США неприемлемы. Кремль вряд ли готов поступиться всеми жертвами и обещаниями, которые он приносил и давал на протяжении многих лет, и вернуться к довоенным границам на Украине, потеряв все.

Сейчас опасное время для отношений между Россией и Западом в целом и Европой в частности. Оно может привести к серьезному разрыву, который дорого обойдется всем сторонам. Если мы не предпримем меры для снижения напряженности, можем столкнуться с еще большими проблемами. Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать этого.