Войти
РИА Новости

Суд отказался отпускать на СВО гендиректора ГК "Пикет"

525
0
0
Подсудимый во время судебного заседания
Подсудимый во время судебного заседания.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Суд отказался отпускать на СВО гендиректора ГК "Пикет" Есипова

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказал в приостановлении уголовного дела гендиректора ГК "Пикет" Андрея Есипова, который просил его отправить на СВО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В удовлетворении ходатайства защитника Есипова о приостановлении уголовного дела... отказать", - огласила решение судья.

В понедельник Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, оно было выделено в отдельное производство. Дело будет рассмотрено в особом порядке, поскольку Есипов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Особый порядок не предполагает изучения доказательств по делу и проводится при полном признании вины подсудимым, суд не может назначить наказание, превышающее две трети от предусмотренного срока.

Дело в отношении других фигурантов - финансового директора ГК "Пикет" Виктории Антоновой и начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко - рассмотрит этот же суд, заседание назначено на 12 ноября.

По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом. По предварительным данным, размер ущерба - более 2 миллиардов рублей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 16:24
  • 69
МС-21 готовится к первому полету
  • 11.11 14:42
  • 11432
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.11 12:42
  • 1
Берегись, НАТО — Россия расширяет свой парк истребителей Су-35 (The National Interest, США)
  • 11.11 12:23
  • 3
«Роскосмос» рассказал о запуске ракеты «Протон»
  • 11.11 12:10
  • 5
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 11.11 11:52
  • 1
Самолет ТВС-2МС на базе Ан-2: Какая экономика у таких машин?
  • 11.11 10:14
  • 1
Мьянма получила три вертолёта Ми-38Т
  • 11.11 10:04
  • 4
"Новое „чудо-оружие“ России стратегически ничего не изменит. США стоит просто игнорировать эту риторику", — считает эксперт (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)
  • 11.11 09:57
  • 1
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 11.11 07:41
  • 4
Авианосец «Фуцзянь» официально вошёл в состав китайских ВМС
  • 11.11 05:40
  • 0
Комментарий к "Эксперт Степанов рассказал, чем подлодки РФ с "Посейдонами" превосходят флот НАТО"
  • 11.11 01:54
  • 0
Ответ на "Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений"
  • 11.11 01:31
  • 1
Корпусирование процессоров Baikal M в России остановлено: нет чипов
  • 11.11 00:26
  • 0
Комментарий к "Тысячи подтвержденных побед: простая, но надежная российская ракета "Корнет" (Military Watch Magazine, США)"
  • 10.11 23:31
  • 0
Ответ на "Новое „чудо-оружие“ России стратегически ничего не изменит. США стоит просто игнорировать эту риторику"