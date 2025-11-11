Войти
Власти Албании намерены расширить возможности производства вооружений

Албанские солдаты
Албанские солдаты во время учений.
Источник изображения: Gent Shkullaku / AFP / East News

ЦАМТО, 10 ноября. Правительство Албании предоставило государственной компании KAYO разрешение производить и продавать оружие, боеприпасы и военную технику в рамках усилий по развитию национальной оборонной промышленности.

Как сообщает местное информационное агентство CNA, Совет министров одобрил решение, разрешающее KAYO осуществлять производство и продажу продукции напрямую или через свои дочерние компании, снабжая как силовые структуры Албании, так и другие государственные организации.

Все силовые структуры теперь обязаны перед объявлением открытых тендеров первоначально обращаться за оборудованием и материалами в KAYO. Если компания не сможет удовлетворить заявки в течение 30 дней, организации могут продолжить обычные процедуры закупок.

По информации издания, после многих лет застоя руководство Албании в последнее время предприняло ряд шагов с целью возрождения производства продукции оборонного назначения.

В 2024 году правительство подготовило планы модернизации предприятия по производству боеприпасов в Поличане, созданного еще в период нахождения у власти коммунистического правительства. Албанские власти также инициировали привлечение иностранных инвестиций для модернизации предприятий по производству стрелкового оружия и легких вооружений. Кроме того, Тирана подписала соглашение с Агентством НАТО по обеспечению и закупкам с целью модернизации складов и логистических площадок для обеспечения хранения боеприпасов и снаряжения в соответствии со стандартами альянса.

Кроме того, Министерство обороны объявило о планах восстановления оружейного завода в Грамше, ранее осуществлявшего производство автоматов Калашникова, с целью выполнения сборки и технического обслуживания современного стрелкового вооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Албания
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
NATO
