На Западе рассказали о приоритетной цели российских «Искандеров» на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
MWM: Объекты с БПЛА — приоритетная цель для ударов «Искандеров» на Украине

Объекты с ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) — приоритетная цель для российских ракет «Искандер-М» на Украине. Об этом рассказывает западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание сообщает, что 7 ноября Вооруженные силы (ВС) России нанесли успешный удар по полку с украинскими беспилотниками в направлении Краматорск — Дружковка, что стало частью российских усилий по предупреждению беспилотных атак со стороны Вооруженных сил Украины. «Это сделало беспилотники приоритетными целями для российских ударов, в то время как западные официальные лица настоятельно призывали Украину продолжать подобные атаки», — говорится в публикации.

Журнал отмечает, что ранее, в середине октября, удар «Искандера-М» поразил другой объект с БПЛА на северо-востоке Украины, уничтожив до 65 беспилотников типа «Лютый», четыре грузовика и пять пусковых установок, а за три недели до этого ВС России успешно уничтожили пусковые установки крылатых ракет «Нептун». «Российские ракетные удары были приоритетными целями не только по украинским подразделениям беспилотников и ракетным системам, но и по оборонно-промышленным объектам, вносящим вклад в эти программы», — пишет издание, напоминая, что в августе были поражены объекты, связанные с разработкой украинских ракет «Сапсан».

Журнал отмечает, что американские системы противовоздушной обороны (ПВО) MIM-104 Patriot, которые Украина получила от западных партнеров, не только испытывают сложности в перехвате российских «Искандеров-М», но и сами становятся целью для них.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт заметил, что модернизация ракетных комплексов «Искандер-М» позволила ВС России обходить украинские MIM-104 Patriot, в результате чего украинская ПВО почти прекратила свое существование. Автор сравнил масштабы производства российских вооружений со «штампованием сосисок» и признал, что процент перехвата украинскими системами российских ракет и дронов действительно упал с 34 до 6 процентов или даже ниже.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
