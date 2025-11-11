В Петербурге построили шестой пассажирский катамаран типа "Котлин"

Средне-Невский судостроительный завод (входит в ОСК), судоходная компания "Нева Тревел" и ГТЛК подписали трехсторонний акт приема-передачи скоростного пассажирского катамарана "Форт Шанец" – шестого и последнего в серии проекта 04580 "Котлин". Как отметили в пресс-службе ОСК, суда предназначены для маршрутов, соединяющих центр Санкт-Петербурга с музейно-историческим парком "Остров фортов" и ГМЗ "Петергоф".

По словам представителей ОСК, уникальность катамарана заключается в совмещении качеств речного судна с низким волнообразованием и прибрежного судна с повышенными мореходными характеристиками. При проектировании учтены особенности эксплуатации в условиях акватории Санкт-Петербурга и выхода в Финский залив. Катамараны проекта 04580 могут проходить под сводами петербургских мостов, обладают высокими скоростными и мореходными качествами. Строительство судов велось под надзором Российского морского регистра судоходства.

Пассажирский катамаран "Форт Шанец" ОСК

Строительство катамарана "Форт Шанец" началось в 2024 году, его спустили на воду в июле 2025 года. В навигацию "Форт Шанец" выйдет в 2026 году.

Первая пара катамаранов данного проекта – "Форт Кроншлот" и "Форт Пётр I" – вышли на линию в 2023 году, вторая пара – "Форт Александр I" и "Форт Тотлебен" – в 2024 году, скоростной пассажирский катамаран "Форт Обручев" свой первый рейс совершил в августе 2025 года.

Строительство серии пассажирских катамаранов стало возможным в рамках реализации государственной программы по обновлению пассажирского флота. Суда строятся при поддержке Минпромторга России и по заказу Государственной транспортной лизинговой компании для судоходной компании "Нева Тревел" на Средне-Невском судостроительном заводе.

Длина пассажирского катамарана проекта 04580 – 32 метра, ширина – 8,7 метра, водоизмещение – 76 тонн. Максимальная скорость – около 30 узлов. Мореходность – до 4 баллов. Дальность плавания – 400 миль. Вместимость – 197 пассажиров (в т.ч. лица с ограниченными возможностями). Экипаж – три человека.