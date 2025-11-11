Пакистанскую разведку уличили в попытках вывезти из России технологии С-400

Источник изображения: topwar.ru

Пакистанская разведка попыталась получить в России технологии систем противовоздушной обороны и военных вертолетов, но попытка провалилась. Об этом сообщает The Economic Times.

По данным индийского издания, российские спецслужбы раскрыли шпионскую сеть, организованную пакистанской Межведомственной разведкой (ISI), задачей которой было получение технологий комплексов ПВО С-400, а также военно-транспортных вертолётов Ми-8АМТШВ и Ми-8АМТШВ (ВА). В рамках проводимой операции был задержан гражданин России, пытавшийся вывести из страны секретные документы на передовые военные системы.

Причем, как утверждает издание, это уже не первая попытка разведки Пакистана добыть эти технологии, предыдущие тоже провалились.

Операция стала продолжением предыдущих попыток ISI тайно получить доступ к российским военным технологиям, включая системы С-400, которые активно используются индийскими ВВС,

— пишет The Economic Times.

Стоит отметить, что в начале июля этого года в одном из судов Санкт-Петербурга рассматривалось дело в отношении гражданина России, пытавшегося вывезти в Пакистан документы, которые могут быть использованы для разработки военной вертолётной техники и средств ПВО. Однако мужчину осудили как контрабандиста, а не шпиона. Хотя возможно, что это была как раз одна из неудавшихся попыток, а все основные события происходили гораздо позже.