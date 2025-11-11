Войти
Сергей Лавров: позиции России в мире во многом зависят от военно-технического сотрудничества

Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Зыков

ЦАМТО, 10 ноября. Роль военно-технического сотрудничества является одним из основополагающих в выстраивании стратегических отношений с ключевыми партнерами России, а позиции России в мире во многом зависят от такого сотрудничества.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Военная приемка".

"Как одну из основополагающих", – заявил С.Лавров, отвечая на вопрос, как он расценивает роль ВТС в выстраивании стратегических отношений с ключевыми партнерами России.

Он пояснил, что военно-техническое сотрудничество, поставки продукции военного назначения – это долгосрочное союзничество, стратегическое партнерство.

"Оно скрепляет отношения на длительную перспективу. В этом смысле это одно из основных направлений, которые мы продвигаем в работе с нашими союзниками", – сказал С.Лавров.

Министр добавил, что многие страны, которые освобождаются от неоколониальной зависимости своих бывших метрополий, формально получив независимость, объявив о деколонизации, все равно остаются в экономической зависимости от Запада, от бывших своих хозяев.

"Те, кто теперь "сбрасывает" неоколониальное иго, прежде всего, думают о том, чтобы обезопасить свои государства, народы и обеспечить должную обороноспособность. То содействие, которое мы оказываем по линии военно-технического сотрудничества, военно-технической помощи таким государствам для становления их полноценной самостоятельной государственности, играет огромную роль. Наши позиции в мире во многом зависят от военно-технического сотрудничества", – отметил министр.

Страны
Россия
Персоны
Лавров Сергей
