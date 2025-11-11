В Чехии призвали разобраться с инициативой по боеприпасам для Украины

ЦАМТО, 10 ноября. Существует много вопросов к "чешской инициативе" по боеприпасам для Украины, с ней необходимо "разбираться".

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 9 ноября первый зампредседателя выигравшего парламентские выборы в Чехии движения ANO ("Акция недовольных граждан") Карел Гавличек.

Как напоминает агентство, лидер движения ANO Андрей Бабиш, которому президент Чехии Петр Павел 27 октября поручил формирование нового правительства страны, 5 октября заявил о непрозрачности инициативы по боеприпасам. При этом он добавил, что не намерен мешать чешским фирмам поставлять вооружение на Украину.

"Чем больше мы в это (инициативу по боеприпасам – ред.) вникаем, тем большей проблемой это становится. Подтверждается то, что мы говорили прежде. Кто те источники, из которых это покупается, кто поставщики, за сколько покупается, как это обрабатывается, какова на этом прибыль, в каком качестве это идет на Украину? Это большая проблема... Дайте нам еще время, чтобы мы разобрались... К сожалению, это хуже, чем мы предполагали", – заявил К.Гавличек во время дискуссии на телеканале CNN Prima NEWS, отвечая на вопрос модератора о будущем инициативы по боеприпасам.

Политик отметил, что движение ANO всегда критиковало не саму идею инициативы, а то, как она реализуется.

Прошедшие 3-4 октября выборы в парламент Чехии уверенно выиграло движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Бабишем. Оно набрало 34,51% голосов избирателей.

Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В 2024 году в рамках этой инициативы на Украину при посредничестве Чехии было поставлено 1,5 млн. крупнокалиберных артснарядов. В начале сентября премьер Петр Фиала сообщил, что в 2025 году Украина получила уже 1,1 млн. крупнокалиберных артснарядов, до конца года всего их должно быть передано 1,5 млн. ед. или даже более. Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что в инициативе участвует в общей сложности 18 государств, отмечает "РИА Новости".