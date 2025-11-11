Войти
AP: Румыния и Польша разворачивают систему Merops для защиты от БЛА

Дрон в небе над городом
Дрон в небе над городом.
Источник изображения: Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

ЦАМТО, 10 ноября. Румыния и Польша разворачивают систему Merops, способную обнаруживать и перехватывать беспилотники, для защиты восточного фланга НАТО.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Associated Press.

"Цель развертывания системы Merops состоит в том, чтобы защитить границу с Россией от любых попыток ее пересечения – от Норвегии на севере до Турции на юге", – сообщили агентству неназванные источники в НАТО. При этом в Москве неоднократно заявляли, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов, отмечает "РИА Новости".

Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну в минувшую пятницу сообщил, что система уже около двух недель находится на территории страны.

"Испытания проводятся для оценки технических возможностей комплекса и его совместимости с системами управления воздушным пространством НАТО" – сказал И.Моштяну в интервью румынскому телеканалу Digi24.

По информации Ассошиэйтед Пресс, система также будет применяться в Дании.

По данным агентства, размеры системы Merops позволяют размещать ее в кузове пикапа. С помощью искусственного интеллекта она способна обнаруживать дроны, в том числе летящие на малой скорости и на небольшой высоте, даже если спутниковая связь не работает.

