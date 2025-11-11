Войти
ЦАМТО

Армия США планирует закупить миллион беспилотников в ближайшие два-три года

Протестировано новое подразделение армии США
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 10 ноября. Армия США планирует закупить не менее миллиона беспилотников в течение ближайших двух-трех лет и будет приобретать от полумиллиона до нескольких миллионов ежегодно в дальнейшем.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в интервью агентству Рейтер министр армии США Дэниел Дрисколл.

По его словам, масштабное расширение программы закупок дронов станет серьезным вызовом, поскольку крупнейшее подразделение американских вооруженных сил сейчас закупает лишь около 50 тыс. беспилотников в год.

"Это серьезная задача, но вполне выполнимая", – сказал Д.Дрисколл, находясь в Арсенале Пикатинни, где он ознакомился с разработками перехватывающих дроны снарядов, а также новыми взрывчатыми и электромагнитными средствами, интегрированными в оружейные системы.

Он отметил, что армия США активно изучает опыт украинского конфликта, в котором применение беспилотников "достигло беспрецедентного масштаба".

Д.Дрисколл подчеркнул, что его приоритет – создать возможности для массового производства дронов в США, стимулируя внутреннее производство двигателей, сенсоров, батарей и печатных плат, большая часть которых сейчас производится в Китае.

"Мы рассчитываем приобрести как минимум миллион дронов в ближайшие два-три года. Через один-два года мы должны быть уверены, что в момент конфликта сможем оперативно задействовать надежную цепочку поставок и производить столько аппаратов, сколько потребуется", – цитирует "РИА Новости" Д.Дрисколла.

Министр также заявил, что Пентагон намерен изменить само отношение к беспилотникам, рассматривая их не как дорогостоящие "уникальные" системы, а как "расходный" материал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
БПЛА
  • Разделы новостей
