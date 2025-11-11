Третий авианосец принят на вооружение ВМС НОАК

ЦАМТО, 10 ноября. ВМС НОАК приняли на вооружение третий и самый большой авианосец (CV-18) "Фуцзянь" в ходе церемонии, состоявшейся 5 ноября на военно-морской верфи в Санья на острове Хайнань.

В мероприятии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.

"Фуцзянь" станет самым большим авианосцем в составе ВМС НОАК, а также первым кораблем, оснащенным электромагнитными катапультами для запуска самолетов (EMALS).

Во время церемонии принятия на вооружение на палубе корабля демонстрировались четыре типа авиационной техники, включая истребитель пятого поколения J-35, истребитель J-15T, самолет ДРЛО KJ-600 и средний многоцелевой морской вертолет Z-20J. Можно предположить, что в состав авиакрыла войдут преимущественно эти платформ, а также самолет РЭБ J-15DT. Не исключено, что "Фуцзянь" также будет оснащен боевыми БЛА, включая малозаметный GJ-11.

Судя по репортажу Центрального телевидения Китая (CCTV), один из вертолетов Z-20J, вероятно, вооружен парой противокорабельных ракет (ПКР) YJ-9. Оснащенная твердотопливным ракетным двигателем YJ-9 может развивать максимальную скорость 0,8М и поражать цели на дальностях до 25 км.

Как сообщал ЦАМТО, "Фуцзянь" – третий авианосец ВМС НОАК и первый, построенный по полностью национальному проекту. Строительство корабля началось на судостроительном предприятии Shanghai Jiangnan Shipyard Group в Шанхае в 2016 году. Спуск корабля на воду состоялся в июне 2022 года. С мая 2024 года авианосец около 10 раз выходил на ходовые испытания.

Общая длина авианосца составляет 316 м, максимальная ширина – 76 м, полное водоизмещение – более 80000 т. "Фуцзянь" является первым китайским авианосцем CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off Barrier Arrested Recovery), который оснащен катапультами и аэрофинишерами. Для приведения катапульт в готовность требуется всего 15 мин.

Система EMALS позволяет "Фуцзянь" использовать самолеты различных типов, включая самолет ДРЛО KJ-600 Sea Plate. Предположительно, в состав авиакрыла авианосца войдут 40 самолетов и вертолетов.

Принятие "Фуцзянь" на вооружение демонстрирует рост численности авианосной авиации в составе ВМС НОАК. Первый китайский авианосец (CV-16) "Ляонин" был принят на вооружение в сентябре 2012 года. (CV-17) "Шаньдун" был введен в эксплуатацию в декабре 2019 года, через четыре года после закладки. "Фуцзянь" был принят на вооружение через шесть лет после него. Отличием корабля стала возможность запуска истребителей пятого поколения J-35 и самолетов ДРЛО KJ-600. По оценкам Jane’s, дальность обнаружения РЛС KJ-600 составляет 260 морских миль.

Предположительно, четвертый авианосец уже строится для ВМС НОАК на предприятии Dalian Shipbuilding Industry Company в Даляне. Ожидается, что о нем станет известно в 2026 году.

Командование ВМС НОАК планирует к 2035 году принять на вооружение в общей сложности шесть авианосцев, что сделает китайский флот вторым по величине в мире после США.