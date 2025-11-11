Войти
Генерал Козлов: ВС РФ получили уникальный опыт действий в джунглях Шри-Ланки

551
0
0
Минобороны РФ
Военные РФ и Шри-Ланки проводят учения "Тропа росомахи – 2025".
Источник изображения: Тропа росомахи - 2025

Военнослужащие Шри-Ланки были особенно заинтересованы в совместных тренировках с российскими медиками, рассказал руководитель учений со стороны РФ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие приобрели опыт участия в боевых действиях в джунглях на учениях "Тропа росомахи - 2025", которые прошли в Шри-Ланке. Об этом рассказал руководитель учений от российской стороны генерал-майор Андрей Козлов на видео, предоставленном Минобороны РФ.

"Такой формат, прежде всего, дает возможность нахождения в таком климате, в таких лесах, в джунглях. У нас фактически таких мест нет. Это очень большой опыт для наших подразделений. Естественно, есть интерес к нашей экипировке, потому что за последний период наша экипировка сделала очень большой шаг вперед, и для шри-ланкийской стороны это было очень познавательно", - сказал Козлов.

По его словам, военнослужащие Шри-Ланки были особенно заинтересованы в совместных тренировках с российскими медиками, в ходе которых им продемонстрировали навыки по оказанию медицинской помощи на линии боевого соприкосновения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Шри-Ланка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
