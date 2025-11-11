Войти
Военный парад в Баку. Часть 2

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Азербайджанский парад в честь победы во Второй Карабахской войне. Баку, 08.11.2025

В ознаменование взятия города Шуша 8 ноября 2020 г. и пятилетия победы во Второй Карабахской войне (называемой Отечественной в Азербайджане), в азербайджанской столице 8 ноября 2025 г. состоялся военный парад. На параде вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым присутствовали различные почтеные гости, главными из них были, естественно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф. Среди пеших парадных расчетов были в т.ч. турецкие и пакистанские военные, а воздухе пролетели истребители F-16 ВВС Турции и JF-17 ВВС Пакистана.

На параде в числе прочего были продемонстрированы различные виды вооружений и военной техники, поступившие на вооружение ВС Азербайджана.


Боевые машины впервые продемонстрированного Азербайджаном израильского мультикалиберного ракетного комплекса Elbit Systems PULS на военном параде в Баку в честь пятой годовщины победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, 08.11.2025.
В остальном там уже достаточно известные вооружения и техника, так что я подробно уже останавливаться не буду, так как официальный общий список показанного на параде был выше указан.

  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Пакистан
Турция
Продукция
F-16
FC-1
Компании
Elbit Systems
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
