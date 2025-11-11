"Россия должна знать, что в ядерной войне невозможно победить" (Die Welt, Германия)

Die Welt: Запад очень боится российской ядерной угрозы

Запад напуган мощью стратегического арсенала России, пишет Die Welt. Чтобы совсем уж не ударить в грязь лицом, генсек НАТО Рютте решил поучить российского лидера обращению с ядерным оружием и заверил, что у альянса есть силы для сдерживания угрозы. Прозвучало не очень убедительно.

Кристоф Б. Шильтц

Россия — крупнейшая ядерная держава мира — регулярно пугает Запад мощью своего арсенала. Лучшая ответная мера — убедительное сдерживание со стороны НАТО, считает генеральный секретарь Марк Рютте, призывая к публичной дискуссии на эту тему.

Глава НАТО Марк Рютте призвал западных политиков активнее выносить значение ядерного оружия в центр общественных дебатов. "Важно чаще говорить с нашими обществами о ядерном сдерживании, чтобы люди понимали, как оно способствует нашей общей безопасности", — отметил Рютте в интервью изданию Welt am Sonntag.

"Когда Россия прибегает к опасной и безответственной ядерной риторике, наши граждане должны знать, что поводов для паники нет: у НАТО есть мощное ядерное сдерживание", — подчеркнул Рютте (ядерная доктрина России носит сугубо оборонительный характер. — Прим. ИноСМИ). "И Путин должен знать, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда нельзя начинать", — предостерег бывший премьер-министр Нидерландов.

Из 32 стран НАТО ядерным оружием располагают три: США, Франция и Великобритания. В начале 2023 года у США было около 5 244 боезарядов (из них 1 700 развернуты), у Франции — 290 (из них 280 развернуты), у Великобритании — 225 (из них 120 развернуты). У России — 5 900 боезарядов (из них 1 674 развернуты), что делает ее крупнейшей ядерной державой.

"Сдерживание работает в рамках оценки рисков противника", — говорит бывший генерал НАТО Хайнрих Браусс (Heinrich Brauß). Проще говоря, всегда существует риск, что применение ядерного оружия против страны НАТО государством вроде России приведет к ответному ядерному удару и нанесению нападающему неприемлемого ущерба. Именно угроза так называемого ответного удара и должна сдерживать агрессора от применения смертоносного ядерного оружия.

"Ядерное сдерживание — главная гарантия нашей безопасности. Важно, чтобы оно оставалось убедительным, безопасным, гарантированным и эффективным", — отметил Рютте. По его словам, альянс только что завершил учения Steadfast Noon ("Стойкий полдень"). "Учения прошли успешно, что придает мне абсолютную уверенность в достоверности ядерного сдерживания НАТО. Прозвучал ясный сигнал любому противнику: НАТО может и будет защищать своих союзников от любых угроз".

Москва демонстрирует силу

Российский лидер Владимир Путин в последнее время усилил военную риторику, связанную с российским ядерным потенциалом. В конце октября он упомянул о новых видах вооружений: атомной крылатой ракете сверхдальнего радиуса действия "Буревестник" и атомной торпеде "Посейдон". По данным военных аналитиков, новое оружие задумано так, чтобы взрыв у побережья вызвал цунами. Как пишут российские СМИ, торпеда имеет длину 20 метров и массу 100 тонн, а ее дальность действия оценивают в 10 000 километров.

Сигнал от анонса "Посейдона", новой "суперъядерной" системы, должен быть таким: Россия, недавно названная президентом США Дональдом Трампом "бумажным тигром", остается серьезной военной силой, особенно в сфере ядерных вооружений, и готова их применить. Между тем неделю назад Трамп объявил о немедленном возобновлении ядерных испытаний, объяснив это испытательными программами других стран. В Кремле заявили, что тоже проведут ядерные испытания, если Трамп сохранит свое намерение.

Российское руководство с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года усиленно прибегает к угрозам применения ядерного оружия. Так Москва пытается удержать Запад от поддержки Украины в ее обороне, чтобы российские силы не потерпели поражение, которое, по мнению Москвы, могло бы поставить под угрозу безопасность России.

Эта тактика — страховать обычный конфликт ядерными угрозами и тем самым особенно давить на безопасность стран, которые, как Германия, не обладают ядерным оружием, — пока работает. На Западе больше боятся возможного российского ядерного удара, чем последствий поражения Украины. Военный эксперт Браусс саркастически называет это "отпугиванием" Запада.

Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин (Kaupo Rosin) отметил изданию Welt am Sonntag, что ядерная риторика "вполне успешно" работает с точки зрения Москвы. "Россия пришла к выводу, что люди на Западе очень боятся этой угрозы, и поэтому политики сознательно ограничивают и затягивают западную поддержку Украины. В наших отчетах видно, что ядерной угрозой Россия пользуется очень методично".

По данным американской разведки, осенью 2022 года Москва всерьез рассматривала применение ядерного оружия, когда российские позиции в районе украинского города Харьков оказались под угрозой прорыва и мог обрушиться весь фронт. Бывший президент США Джо Байден сказал: "Путин не шутит".