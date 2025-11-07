Войти
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ

Источник изображения: Midjourney

Об этом он говорил в свежем подкасте

В новом трёхчасовом подкасте Джо Рогана Илон Маск заявил, что искусственный интеллект в ближайшие годы полностью вытеснит все рабочие места, связанные с компьютерной обработкой данных.

При этом останутся востребованными такие профессии, как сварщики, электрики, сантехники, фермеры и повара. Но любую «цифровую» работу за компьютером, включая обработку электронных писем и написание отчетов, ИИ очень быстро возьмет на себя.

По мнению Маска, мобильные телефоны больше не будут терминалами, на которых работают операционные системы и устанавливаются приложения, а станут периферийными узловыми устройствами, воспроизводящими изображения и звук.

Приложения полностью исчезнут; все взаимодействия будут генерироваться, прогнозироваться и осуществляться в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. Практически вся музыка и видео, которые видят и слышат пользователи, будут созданы с помощью искусственного интеллекта.

№1
07.11.2025 01:51
Илон ты не прав.Машина ,ИИ  холодный рассудок.Он лишен морали и человечности.Это угроза человечества о которой  говорил Стивен Хоккинг.
№2
07.11.2025 04:08
Неужели Маск действительно считает, что "любая «цифровая» работа за компьютером" сводится к генерации и просмотру/прослушиванию "звука и изображения", а также к "обработке электронных писем, и написании отчетов"?

Вот, например - мой телефон с операционной системой содержит и запускает приложение, которое получает информацию (и обрабатывает ее) с датчика содержания сахара у меня в крови. Как это может заменить масковский "удаленный ИИ"?
