Sky News: британские боевые машины Ajax уязвимы перед российскими дронами

Новые британские боевые бронированные машины Ajax, поступление которых в армию задержалось на восемь лет, уязвимы перед российскими беспилотниками. Об этом в эфире телеканала Sky News заявила журналист Дебора Хейнс.

«[Машина] Ajax стоимостью почти £10 млн ($13 млн), которая весит более 40 тонн, потенциально уязвима перед недорогими российскими беспилотниками», - сказала Хейнс.

Контракт на производство 589 машин Ajax был заключен с компанией General Dynamics UK в 2014 году. Поставки должны были начаться в 2017 году, но фактически стартовали только в 2025 году. Испытания дважды приостанавливались из-за проблем со здоровьем экипажей - у военных ухудшался слух и появлялись отеки суставов. Эксперты связывают это с конструктивными дефектами, включая чрезмерную вибрацию, мешающую вести прицельный огонь во время движения.

В январе прошлого года Британия испытала AJAX в Швеции при температуре -36°C.

Британское командование позиционирует БРМ AJAX как гусеничную бронемашину, имеющую передовые разведывательные возможности.

Павел Хрущёв