Войти
Газета.ru

Британские бронемашины оказались уязвимы перед российскими беспилотниками

345
0
0
БМП Ajax
БМП Ajax.
Источник изображения: Ajax

Sky News: британские боевые машины Ajax уязвимы перед российскими дронами

Новые британские боевые бронированные машины Ajax, поступление которых в армию задержалось на восемь лет, уязвимы перед российскими беспилотниками. Об этом в эфире телеканала Sky News заявила журналист Дебора Хейнс.

«[Машина] Ajax стоимостью почти £10 млн ($13 млн), которая весит более 40 тонн, потенциально уязвима перед недорогими российскими беспилотниками», - сказала Хейнс.

Контракт на производство 589 машин Ajax был заключен с компанией General Dynamics UK в 2014 году. Поставки должны были начаться в 2017 году, но фактически стартовали только в 2025 году. Испытания дважды приостанавливались из-за проблем со здоровьем экипажей - у военных ухудшался слух и появлялись отеки суставов. Эксперты связывают это с конструктивными дефектами, включая чрезмерную вибрацию, мешающую вести прицельный огонь во время движения.

В январе прошлого года Британия испытала AJAX в Швеции при температуре -36°C.

Британское командование позиционирует БРМ AJAX как гусеничную бронемашину, имеющую передовые разведывательные возможности.

Ранее в Великобритании представили «самый современный танк НАТО».


Павел Хрущёв

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Швеция
Компании
General Dynamics
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.11 05:38
  • 1
Что дальше?
  • 07.11 05:36
  • 11340
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.11 04:08
  • 2
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 07.11 02:05
  • 1
Президент Филиппин обсудил покупку подводных лодок с руководством Hanwha Ocean
  • 07.11 01:43
  • 1
Судить россиян будут при помощи искусственного интеллекта
  • 06.11 14:06
  • 2
Человек с «админкой бога»
  • 06.11 13:02
  • 145
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.11 11:56
  • 725
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 06.11 11:25
  • 1
В США предрекли «военный кошмар» для России
  • 06.11 11:20
  • 1
Сможет ли Россия сбивать американские крылатые ракеты "Томагавк"? (The National Interest, США)
  • 06.11 01:46
  • 1
Шойгу: шаги США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны
  • 06.11 01:38
  • 1
Влияние ракет Storm Shadow на ход СВО оценили
  • 05.11 20:48
  • 5
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 05.11 17:40
  • 1
Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность