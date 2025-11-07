"Пробурить скважину и заложить снаряд". Когда Россия сможет провести ядерные испытания

Полковник Ходаренок: РФ не нужны долгие приготовления перед ядерными испытаниями

Владимир Путин поручил членам Совбеза проанализировать и внести предложения о возможном начале работ по подготовке тестов ядерного оружия. Российский президент назвал серьезным вопросом заявления Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Когда Россия сможет начать свои испытания и что для этого потребуется - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза дал поручение изучить целесообразность ядерных испытаний, а не начать подготовку к ним. На это особо обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мнения по поводу готовности к ядерным испытаниям у руководителей военного ведомства несколько разошлись.

Россия способна провести испытания на архипелаге Новая Земля в сжатые сроки, отметил министр обороны России Андрей Белоусов.

Однако были озвучены и другие сроки. На оперативном совещании Совбеза начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия будет готова к проведению ядерных испытаний в срок от нескольких месяцев до нескольких лет.

Однако во второй половине 1940-х годов несколько лет у Советского Союза ушло на создание ядерного оружия практически с нуля.

Как проводили испытания раньше

По этим причинам такие сроки на подготовку к испытаниям уже готового к боевому применению ядерного оружия все же представляются преувеличенными.

Действительно, ранее на подготовку к испытанию ЯО уходило достаточно много времени. Но и причины этого вполне понятны. Специальные боеприпасы были совершенно новым классом оружия, его поражающие факторы в деталях изучены еще не были, требовалось получить максимальный объем информации о работоспособности ядерного заряда и его поражающих факторах.

К примеру, для проведения испытаний первой атомной бомбы РДС-1 на полигоне под Семипалатинском в 1949 году было подготовлено опытное поле радиусом 10 км, оборудованное специальными сооружениями для проведения испытания, наблюдения и регистрации физических измерений.

Опытное поле было условно разделено на 14 секторов, среди них: два фортификационных и физических; сектор гражданских сооружений и конструкций; сектор различных видов Вооруженных сил и родов войск, в котором на различном удалении от центра поля в открытом виде, а также в укрытии размещались образцы вооружения и военной техники; биологический сектор с подопытными животными.

На опытном поле было размещено множество средств определения воздействия параметров ядерного взрыва на технику, сооружения, биологические объекты. Там же находились приборы, предназначенные для регистрации ударной волны, светового излучения, нейтронного и гамма-потоков.

То есть перед испытанием ядерной бомбы РДС-1 был проделан просто гигантский объем работы. И примерно такие же подготовительные мероприятия проводились в ходе последующих испытаний ЯО.

Ядерный гриб наземного взрыва РДС-1 29 августа 1949 года. Источник: Из архива РФЯЦ - ВНИИЭФ

А как сейчас?

Однако в настоящее время в таких тщательных приготовлениях перед испытаниями необходимости нет. Поражающие факторы ядерного оружия изучены в полном объеме. Подготовлены соответствующие пособия, справочники, графики, номограммы.

Сегодня для испытаний ЯО достаточно пробурить скважину, заложить заряд килотонного класса и подорвать его.

Возможные цели испытаний ядерного оружия при этом могут быть: проверка боеспособности имеющегося ядерного арсенала (взрывы на пониженном уровне мощности) и разработка перспективных ядерных боеприпасов.

Так что каких-либо супердлительных сроков на подготовку подобных мероприятий не требуется. Но пока Москва изучает только целесообразность ядерных испытаний, а не начала подготовку к ним.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок