Деловая газета "Взгляд"

India Today сообщил о скорой поставке ракет BrahMos в Индонезию

Сборка ракет на заводе индийско-российской компании BrahMos Aerospace в Индии
Сборка ракет на заводе индийско-российской компании BrahMos Aerospace в Индии.
Источник изображения: © Евгений Пахомов/ ТАСС

Индия и Индонезия почти финализировали соглашение по экспорту ракет BrahMos, ожидая согласия российского партнера по совместному производству, сообщил телеканал India Today.

Переговоры между Индией и Индонезией по поводу поставок сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos завершены, передает ТАСС.

Согласно информации телеканала India Today, к подписанию соглашения стороны приступят после одобрения сделки со стороны российского участника проекта.

Сообщается, что Индонезия проявила интерес к приобретению ракет BrahMos на сумму около 450 млн долларов. В настоящее время финальное согласование документации зависит от решения партнера из России.

BrahMos создаются совместным предприятием BrahMos Aerospace, в котором участвует российское "НПО машиностроения" и индийская Организация оборонных исследований и разработок. Первая успешная реализация ракет состоялась в 2001 году, и с тех пор модификации BrahMos поступили на вооружение всех видов вооруженных сил Индии. Были предприняты шаги по расширению экспортных возможностей этого вооружения, и ранее Филиппины стали первым зарубежным покупателем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Индии ввели в строй два новейших фрегата с ракетами Brahmos.

Премьер-министр Индии Моди пригрозил Пакистану ракетными ударами Brahmos.

После операции "Синдур" ракеты Brahmos заинтересовали 15 стран мира.

Дмитрий Зубарев

  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Индонезия
Пакистан
Россия
Филиппины
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
НПО машиностроения
