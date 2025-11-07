Войти
Lenta.ru

В США призвали «дать отпор» российской донной «Гармонии»

353
0
0
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

NI: США необходимо дать отпор российской системе слежения «Гармония»

США необходимо «дать отпор» российской системе гидроакустического слежения за подводной обстановкой «Гармония», призывает обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Джеймс Холмс.

Автор напоминает, что подводная система гидроакустического слежения «Гармония» предполагает развертывание сети роботизированных автономных донных станций, которые, в частности, могут следить за западными подводными лодками у берегов России.

Обозреватель отмечает, что ключевые элементы для создания подобной системы доступны на внешних рынках. «Но масса так же важна, как и передовые технологии для борьбы с подлодками. В целом, новые технологии, актуальные для подводной войны, недороги», — говорится в публикации.

По его оценке, у российской системы «Гармония» есть все шансы на успех. «Соединенным Штатам потребуются собственные инновации, чтобы дать отпор», — пишет обозреватель, призывая США создать современный подводный аналог противоракетной системы системы Aegis.

В феврале 2019 года заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в журнале «Военно-промышленный курьер» напомнил о предстоящем принятии на вооружение позиционной системы подводного наблюдения «Гармония».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Иджис
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.11 05:38
  • 1
Что дальше?
  • 07.11 05:36
  • 11340
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.11 04:08
  • 2
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 07.11 02:05
  • 1
Президент Филиппин обсудил покупку подводных лодок с руководством Hanwha Ocean
  • 07.11 01:43
  • 1
Судить россиян будут при помощи искусственного интеллекта
  • 06.11 14:06
  • 2
Человек с «админкой бога»
  • 06.11 13:02
  • 145
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.11 11:56
  • 725
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 06.11 11:25
  • 1
В США предрекли «военный кошмар» для России
  • 06.11 11:20
  • 1
Сможет ли Россия сбивать американские крылатые ракеты "Томагавк"? (The National Interest, США)
  • 06.11 01:46
  • 1
Шойгу: шаги США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны
  • 06.11 01:38
  • 1
Влияние ракет Storm Shadow на ход СВО оценили
  • 05.11 20:48
  • 5
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 05.11 17:40
  • 1
Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность