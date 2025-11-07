Названа причина снижения случаев использования надувных макетов техники ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Российские военные отмечают значительное снижение числа применений надувных макетов у противника в прифронтовой полосе и в некоторой оттяжке от фронта. Если ещё пару лет назад противник активно использовал надувные макеты танков, ЗРК, ракетных установок, в том числе натовского образца, то теперь ситуация серьёзно изменилась.

Каковы причины таких перемен?

Дело в том, что теперь FPV-дроны буквально господствуют не только на линии боевого соприкосновения, но и на глубине до 20-30 км от неё. Сам противник называет эту территориальную полосу «килл-зоной», имея в виду то, что дроны уничтожают или наносят значительный ущерб и живой силе, и военной технике на указанную глубину.

Через камеру дрона отлично видно, что за объект становится целью. И уж отличить надувной танк (БМП, САУ и др.) от реального вооружения не представляется сколько-нибудь сложной задачей.

Мало того, противник стал нести увеличивающиеся количественные потери личного состава при попытке разместить надувную обманку в лесопосадке, на опушке леса или в поле. FPV-дроны атакуют такие группы «надувальщиков», что в итоге делает абсолютно бессмысленной саму попытку ввести ВС РФ в заблуждение надувным макетом. Ведь зачастую уничтожается и сам макет.

Пример уничтожения САУ «Акация» (не макета) ВСУ на одном из направлений, когда её не спасла ни маскировка, ни вырытый технический окоп: