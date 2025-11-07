Заложен головной турецкий малый ракетный корабль нового типа

27 октября 2025 года на турецком судостроительном предприятии İstanbul Denizcilik A.Ş. (Istanbul Shipyard) в Тузле в азиатской части Стамбула состоялась церемония официальной закладки для ВМС Турции головного малого ракетного корабля (фактически, большого ракетного катера) нового типа по программе Milli Hücumbot (англоязычное обозначение National Fast Attack Craft (FAC)). Церемония первой резки стали для этого корабля прошла на этой верфи 8 июля 2025 года.

Проектное изображение перспективного турецкого малого ракетного корабля (большого ракетного катера) по программе Milli Hücumbot (National Fast Attack Craft (FAC)) (с) STM

Генеральным подрядчиком по проектированию и строительству для ВМС Турции малого ракетного корабля нового типа по программе Milli Hücumbot выступает турецкая государственная проектно-консалтинговая компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), а Istanbul Shipyard ведет строительство по подряду последней. 31 августа 2020 года Управление оборонной промышленности Турции (Savunma Sanayi Başkanlığı - SSB) выдало STM контракт на проектирование перспективного малого ракетного корабля (большого ракетного катера) по программе Milli Hücumbot, а 9 августа 2024 года SSB выдало STM контракт на строительство головного корабля.

Новый турецкий малый ракетный корабль идеологически представляет собой типичный большой ракетный катер, с увеличением водоизмещения до 700 тонн. Наибольшая длина корабля составляет 68 м, наибольшая ширина 9,34 м, проектное углубление 2,5 м. Гланая энергетическая установка состоит из четырех дизельных двигателей, работающих на четыре водомета. Скорость полного хода должна превышать 39 узлов, скорость экономического хода составит 20 узлов, а дальность плавания этим ходом - минимум 800 миль. Автономность семь суток, экипаж будет состоять из 36 человек.

Вооружение корабля должны составить восемь турецких противокорабельных ракет Atmaca, зенитный ракетный комплекс ближнего действия Aselsan Göksur 100-N/StA PDMS с 12-зарядной пусковой установкой зенитных ракет Göksur с дальностью стрельбы до 15 км, 76-мм универсальную артиллерийскую установку производства турецкой компании MKE, два 12,7-мм дистанционно управляемых пулеметных модуля Aselsan SMASH 200/12.7, Корабль получит развитое радиоэлектронное вооружение и комплексы РЭБ турецкого производства.

Церемония официальной закладки на турецком судостроительном предприятии İstanbul Denizcilik A.Ş. (Istanbul Shipyard) для ВМС Турции головного малого ракетного корабля (большого ракетного катера) нового типа по программе Milli Hücumbot (National Fast Attack Craft (FAC)). Тузла (Стамбул), 27.10.2025 (с) STM (via www.navalnews.com)

Видео по проекту (с) www.navalnews.com :