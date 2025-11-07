Войти
На Украине заметили макеты «дронов-ждунов»

Фото: Міністерство цифрової трансформації України
Фото: Міністерство цифрової трансформації України.

На Украине начали выпуск макетов «дронов-ждунов»

Макеты оптоволоконных FPV-дронов, которые используют для засад, заметили на Украине. Выпуск ложных целей начали из-за активного поражения «дронов-ждунов» российскими беспилотниками, пишет Telegram-канал «Осведомитель».

На макетах сымитировали раму FPV-дрона, пропеллеры, батареи, провода и катушку с оптоволокном. Судя по всему, дешевыми изделиями планируют отвлечь операторов российских FPV-дронов.

«Дроны-ждуны» используют для засад у дорог, которые использует противник. Оператор ведет наблюдение за проезжающим транспортом и начинает атаку при обнаружении необходимой цели.

Ранее в ноябре генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что в зоне СВО начали применять новый оптоволоконный разведывательный дрон «Князь Вещий Олег».

В июле в зоне СВО заметили российский дрон с солнечной батареей, которая позволяет компенсировать разрядку аппарата, ожидающего цель на территории противника.

