Источник изображения: topwar.ru

В Азербайджане готовятся с размахом отпраздновать пятилетний юбилей победы над Арменией. В сети опубликованы кадры, на которых

можно увидеть процесс подготовки к проведению военного парада в Баку. Торжественные мероприятия запланированы на 8 ноября.

Судя по показанному видео, можно предположить, что в параде будет принимать участие значительное количество военной техники, нескончаемые вереницы которой на репетиции растянулись вдоль улиц азербайджанской столицы. Вопреки недавним заявлениям Трампа об «остановленной» им войне между Азербайджаном и Арменией, Баку, по всей видимости, не планирует отказываться от своей военной победы.

Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян наращивает идеологическую базу для поворота Еревана в сторону Запада и Турции. Пашинян в своей недавней речи фактически оправдывает Турцию и перекладывает вину за историческую вражду между народами на «тяжёлое имперское и советское наследие». Армянский премьер пытается декларировать идеи о том, что негативное восприятие Турции якобы является всего лишь «клише» и «предрассудками», навязанными Россией.

Ереван продолжает методично ослаблять связи с Россией, замещая их сотрудничеством с силами, которые исторически были либо прямыми противниками Армении, либо использовали армянский вопрос в своих геополитических интересах. При этом армянские власти фактически запускают процесс десуверенизации и геополитического дрейфа, чреватый утратой последнего барьера перед прямым проникновением Турции в закавказское пространство. Между тем Анкара имеет свои экономические интересы в Закавказском регионе.