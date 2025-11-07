Войти
Военное обозрение

В Баку пройдёт военный парад в честь пятилетия «победы над Арменией»

348
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Азербайджане готовятся с размахом отпраздновать пятилетний юбилей победы над Арменией. В сети опубликованы кадры, на которых

можно увидеть процесс подготовки к проведению военного парада в Баку. Торжественные мероприятия запланированы на 8 ноября.

Судя по показанному видео, можно предположить, что в параде будет принимать участие значительное количество военной техники, нескончаемые вереницы которой на репетиции растянулись вдоль улиц азербайджанской столицы. Вопреки недавним заявлениям Трампа об «остановленной» им войне между Азербайджаном и Арменией, Баку, по всей видимости, не планирует отказываться от своей военной победы.

Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян наращивает идеологическую базу для поворота Еревана в сторону Запада и Турции. Пашинян в своей недавней речи фактически оправдывает Турцию и перекладывает вину за историческую вражду между народами на «тяжёлое имперское и советское наследие». Армянский премьер пытается декларировать идеи о том, что негативное восприятие Турции якобы является всего лишь «клише» и «предрассудками», навязанными Россией.

Ереван продолжает методично ослаблять связи с Россией, замещая их сотрудничеством с силами, которые исторически были либо прямыми противниками Армении, либо использовали армянский вопрос в своих геополитических интересах. При этом армянские власти фактически запускают процесс десуверенизации и геополитического дрейфа, чреватый утратой последнего барьера перед прямым проникновением Турции в закавказское пространство. Между тем Анкара имеет свои экономические интересы в Закавказском регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Турция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.11 05:38
  • 1
Что дальше?
  • 07.11 05:36
  • 11340
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.11 04:08
  • 2
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 07.11 02:05
  • 1
Президент Филиппин обсудил покупку подводных лодок с руководством Hanwha Ocean
  • 07.11 01:43
  • 1
Судить россиян будут при помощи искусственного интеллекта
  • 06.11 14:06
  • 2
Человек с «админкой бога»
  • 06.11 13:02
  • 145
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.11 11:56
  • 725
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 06.11 11:25
  • 1
В США предрекли «военный кошмар» для России
  • 06.11 11:20
  • 1
Сможет ли Россия сбивать американские крылатые ракеты "Томагавк"? (The National Interest, США)
  • 06.11 01:46
  • 1
Шойгу: шаги США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны
  • 06.11 01:38
  • 1
Влияние ракет Storm Shadow на ход СВО оценили
  • 05.11 20:48
  • 5
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 05.11 17:40
  • 1
Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность