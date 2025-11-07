Войти
Индонезия планирует приобрести бывшие в эксплуатации УТС

УТС PC-9M
Учебно-тренировочный самолет PC-9M ВВС Словении.
Источник изображения: en.wikipedia.org

ЦАМТО, 6 ноября. Минобороны Индонезии планирует ускоренное приобретение бывших в эксплуатации учебно-тренировочных самолетов для подготовки пилотов ВВС страны.

Как сообщает блог Defense Studies со ссылкой на ресурс Sobat Militer, выбранным учебным самолетом стал PC-9 швейцарской компании Pilatus.

Данный самолет оснащен одним турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney Canada PT6A-62, таким же, как и УТС KT-1B южнокорейского производства, уже состоящим на вооружении ВВС Индонезии, и о производстве которого на территории страны по лицензии недавно договорились компании PT Dirgantara Indonesia (PTDI) и Korea Aerospace Industries (KAI).

Выбор PC-9 представляется компромиссным, поскольку для него потребуется совместимость с KT-1B. Учитывая острую необходимость, требуемый самолет должен быть либо имеющимся в наличии, либо бывшим в эксплуатации. Общий парк УТС PC-9 достиг 265 ед., после чего производство перешло на PC-21, использующий другой тип двигателя.

Использование бывших в эксплуатации самолетов KT-1 представляется нецелесообразным, поскольку их объем производства составил всего 100 ед. и они используются только ВВС Южной Кореи (KT-1A), Индонезией (KT-1B), Турцией (KT-1C), Перу (KT-1P) и Сенегалом (KT-1S).

Учитывая ограниченный срок службы бывших в эксплуатации самолетов по сравнению с новыми, PC-9 будут использоваться в качестве временного решения для ВВС Индонезии. Финальная версия нового учебного самолета на базе KT-1 будет производиться на заводе PTDI в соответствии с соглашением с южнокорейской KAI.

  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Перу
Сенегал
Турция
Южная Корея
Продукция
KT-1
Компании
KAI
Pilatus Aircraft
Pratt&Whitney
