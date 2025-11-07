Переданные Латвией в составе второй партии для вооруженных сил Украины колесные бронетранспортеры Patria 6x6 нового производства, 15.09.2025.

ЦАМТО, 6 ноября. Латвия передала Украине 21 БТР Patria 6х6, которые поступят на вооружение Сил специальных операций ВСУ, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria 6x6. Передача машин состоялась сегодня в Риге на военной базе "Адажи"… Эти машины сразу станут на вооружение Сил специальных операций", – цитирует "РИА Новости" Д.Шмыгаля.

По его словам, Латвия также передала Киеву 12 боевых разведывательных гусеничных машин CVR.

Д.Шмыгаль отметил, что в этом году Украина получила все обещанные Латвией 42 БТР Patria 6х6.

Справка ЦАМТО

В феврале 2025 года по запросу Украины Министерство обороны Латвии заказало для ВСУ бронетранспортеры Patria с колесной формулой 6x6. Всего на Украину в 2025 году планировалось поставить 42 БТР Patria.

Кабинет министров Латвии одобрил передачу Украине 42 финских бронемашин Patria 6x6 латвийской сборки 1 июля 2025 года. В МНО Латвии подчеркнули, что поставки бронетехники Украине не повлияют на боеготовность Вооруженных сил Латвии.

Первую партию из 15 бронетранспортеров Patria с колесной формулой 6x6, произведенных в рамках программы Common Armored Vehicle System (CAVS), Латвия передала Вооруженным силам Украины 15 июля 2025 года.

О поставке Вооруженным силам Украины очередной партии бронемашин Patria с колесной формулой 6x6 (CAVS) латвийского производства, а также другой военной техники, Минобороны Латвии сообщило 16 сентября 2025 года.

Сборку бронетехники осуществляет сформированное Patria Latvia и латвийской Unitruck SIA совместное предприятие Defence Partnership Latvia, открывшееся в Валмиере в мае 2024 года. Согласно планам, в Латвии ежегодно будут производить не менее 30 бронетранспортеров с колесной формулой 6x6.