Испытания ЯО: новый виток эскалации или проверка боеготовности?

Александр Степанов — о подходах России и США к ядерной системе сдерживания

Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний вызвало реакцию в Москве. Президент России Владимир Путин 5 ноября поручил ключевым министерствам и спецслужбам подготовить предложения о возможности симметричного ответа — начала подготовки к собственным испытаниям. Таким образом, Россия продуманно прорабатывает свои действия на инициируемые Вашингтоном беспрецедентные вызовы.

Целесообразна ли подготовка

Тем временем министр обороны России Андрей Белоусов, выступая на совещании, которое планировалось посвятить транспортной безопасности и итогам визита правительственной делегации в Китай, обратил внимание на активное наращивание Вашингтоном стратегических наступательных вооружений. Так, по данным министра обороны РФ, США приступили к реализации программы ПРО "Золотой купол", предусматривающей как перехват, так и достартовое поражение ракет. Кроме того, в конце текущего года Пентагон планирует принять на вооружение новый ракетный комплекс Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами (дальность стрельбы — 5,5 тыс. км) для дальнейшего его развертывания в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлетное время ракеты, например, с территории Германии до центральных регионов России составит 6–7 минут.

Помимо этого, США ведут работы по созданию межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel с ядерной боеголовкой с дальностью стрельбы 13 тыс. км, перспективной стратегической АПЛ Columbia на замену Ohio, тяжелого бомбардировщика B-21 Raider. Также предусматривается расконсервация 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа Ohio.

Наконец, не стоит забывать, что Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил. Последнее такое учение, Global Tender 2025, с отработкой превентивного нанесения ракетно-ядерных ударов состоялось в октябре текущего года.

Весь этот комплекс мероприятий, считает Белоусов, а также планы Вашингтона по проведению ядерных испытаний существенно повышают уровень опасности для России и, думаю, делают целесообразной немедленную подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Правда, здесь оговорюсь, по уточнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которое он дал ТАСС, глава государства поручил именно "не готовить ядерные испытания, а изучить их целесообразность". Такая реакция вызвана к тому же не только заявлениями, но и конкретными, уже реализуемыми действиями Запада: масштабными бюджетами на модернизацию ядерного арсенала, развитием военной инфраструктуры и наращиванием конвенциональных, в том числе высокоточных вооружений в российском приграничье, а также курсированием атомных подводных лодок у рубежей РФ.

Апробация нового оружия как инструмент сдерживания

При этом создаются колоссальнейшие, невиданные в истории предпосылки к абсолютно неконтролируемой эскалации — и прежде всего ядерной. Ситуация может привести к непросчитываемым последствиям, так как ядерные испытания — это всегда тестирование, во-первых, на грани разрушительного экологического воздействия, а во-вторых, на грани создания дополнительных военных угроз, в частности, в отношении России.

Запад уже проиграл в инициируемой им же самим гонке вооружений, но пытается действовать в логике предыдущего противостояния, когда он во многом диктовал правила игры и задавал технологические тренды. Сейчас эти преимущества растеряны в погоне за тотальной гегемонией и превосходством путем бесконтрольного развязывания торговых войн. Западный ВПК, несмотря на рекордные инвестиции, на данный момент не способен генерировать и воспроизводить военно-технические решения, подобные тем, о которых было публично заявлено руководством РФ. В этом наше преимущество, а для наших оппонентов — экзистенциальный вызов, который они пытаются нивелировать масштабами своей конвенциональной военной активности, в том числе в российском приграничье.

В отличие от (во многом) импульсивных шагов Вашингтона, действия России носят с одной стороны вынужденный, а с другой — предопределенный и взвешенный характер. При рассмотрении целесообразности испытаний стратегических вооружений, как я вижу, Москва ставит целью практическую апробацию новейших систем сдерживания, которые не имеют аналогов у потенциального противника и требуют проверки в условиях, приближенных к боевым.

Речь идет о принципиально новых носителях глобального действия, таких как беспилотный атомный подводный аппарат "Посейдон" или крылатая ракета "Буревестник" с ядерной энергоустановкой, а также гиперзвуковой планирующий крылатый блок "Авангард". Эти комплексы кардинально меняют стратегический баланс, и для подтверждения их эффективности необходимы тестовые пуски со специальными боевыми частями. Подчеркну, никогда до этого в истории ВС РФ не отрабатывали боевое применение абсолютно новых видов стратегического оружия.

"Посейдон" не оставит шансов "Золотому куполу"

Ключевым аргументом, который нивелирует все запредельные инвестиции Запада в системы ПРО, становится российский атомный подводный флот и его новейшее оружие. На мой взгляд, противник совершил стратегический просчет: вливая триллионы долларов в возведение эшелонированной системы ПРО-ПВО, выводя на орбиту тысячи спутников для обеспечения дополнительных возможностей системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), натовские стратеги упустили основное — разрушительный ответный удар может последовать из морских глубин.

Аппараты "Посейдон" с их малошумностью и скоростью до 185 км/ч неуязвимы для любых средств гидроакустического контроля и перехвата. А их практически неограниченная дальность и боевые части, которые, по разным оценкам, способны нести до 20 мегатонн каждая, делают бессмысленными любые попытки создания "непробиваемого" щита.

Министр обороны США Роберт Макнамара в 1960-х годах предложил критерий, получивший название "неприемлемый ущерб", согласно которому для причинения нанесения гарантированного поражения в войне достаточно уничтожить 50–75% промышленного потенциала и 25–30% населения соответствующей страны. Расчеты, основанные на критерии Макнамары, показывают, что для подобного исхода требуется совокупный ударный потенциал 400 мегатонн.

Нехитрый подсчет возможностей всего четырех специальных АПЛ "Хабаровск" и "Белгород", каждая из которых может нести до шести "Посейдонов", подсказывает, что они самостоятельно способны превысить этот летальный для противника порог.

В заключении отмечу, что центральный полигон РФ на архипелаге Новая Земля, где последний ядерный взрыв был произведен 35 лет назад, сохраняет свою инфраструктуру. Площадка готова к проведению как неядерных экспериментов, так и — в случае необходимости — полноценных испытаний для проверки надежности и эффективности всего арсенала перспективных систем.

Готовность к новым вызовам

Итак, прямо сейчас происходят очень серьезные процессы, которые связаны с трансформацией глобальных подходов к международной системе сдерживания. Ранее функционировавшие институты и принятые договоренности приобретают все более разрозненный и условный характер. Отдельные соглашения уже давно растоптаны по инициативе прежде всего Вашингтона.

Водораздел в настоящее время проходит между коллективным Западом и мировым большинством во главе с Россией и Китаем. Наши оппоненты пытаются внести в глобальную систему безопасности деструктивный и односторонний инструментарий, не опирающийся на нормы международного права. В этом ключевое отличие прежней системы сдерживания, которая пыталась прийти к балансу и выстроить предсказуемые и просчитываемые сценарии развития. В западной концепции мироустройства и порядка, "основанного на правилах" диалог на равноправной основе априори невозможен. Но западный колосс, несмотря на гегемонистские амбиции в сочетании с попытками неумелого ядерного шантажа, судя по всему, опирается на зыбкий и технологически устаревший "глиняный" фундамент.

Александр Степанов — о подходах России и США к ядерной системе сдерживания

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru