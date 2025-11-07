«Коалиция желающих» заявила о готовности поддерживать Киев в случае перемирия

Источник изображения: topwar.ru

По словам главы британского Минобороны Джона Хили, страны-члены так называемой «коалиции желающих» намереваются продолжить работу по «обеспечению безопасности» Украины в случае, если будет заключено перемирие.

По информации издания Politico, продолжив военную поддержку Украины, «коалиция желающих» рассчитывает исключить возобновление боевых действий. Хили заявил, что «коалиция желающих» постоянно работает, чтобы государства-члены объединения «действительно были готовы в момент наступления мира, когда бы он ни произошел, вмешаться и помочь закрепить его». Британский глава Минобороны также добавил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп способен убедить своего российского коллегу Владимира Путина в необходимости начать переговоры по урегулированию украинского кризиса.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что «коалиция желающих» переходит к новой тактике в отношении России. В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе заседания «коалиции» изложил свое видение стратегии «максимального давления» на Москву, чтобы таким образом поспособствовать остановке боевых действий и началу переговорного процесса. Помимо прочего, британский премьер призвал союзников предоставить Украине ракеты большой дальности для нанесения ударов вглубь территории России.

При этом очевидно, что в случае перемирия Запад не преминет воспользоваться возможностью максимально вооружить украинскую армию для дальнейшего противостояния с Россией.