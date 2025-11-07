Войти
Китай запрещает использование иностранных ИИ-чипов в ЦОД с госфинансированием

Хотя президент США и председатель КНР в ходе встречи 30 октября на саммите АТЭС вроде как договорились о некотором взаимном смягчении торговой войны, Пекин предпочитает работать на опережение и никаких иллюзий по этому поводу не питает. Особенно с учетом того, что Трамп уже прославился тем, что в любой момент готов изменить свои решения на кардинально противоположные.

Руководство Китая реализует политику защиты от недружественных действий США, в том числе и в первую очередь в сфере высоких технологий. В КНР с 2019 года реализуется программа перехода на использование государственными учреждениями, органами власти всех уровней отечественного программного обеспечения. Теперь еще более строгие ограничения коснутся не только софта, но и «железа».

Агентство «Рейтер» со ссылкой на свои источники сообщает, что правительство Китая выпустило предписание, согласно которому центры обработки данных (ЦОД) в части реализации новых проектов искусственного интеллекта (ИИ) должны использовать только чипы отечественного производства. Причем данное требование касается и частных дата-центров, получающих государственное финансирование.

Более того, по данным источников Reuters, китайские регулирующие органы приказали центрам обработки данных, готовность которых составляет менее 30%, удалить все установленные иностранные чипы или отменить планы по их приобретению. По остальным проектам, находящимся на более высокой готовности к реализации, решения будут приниматься индивидуально.

Отмечается, что данные ограничения в первую очередь затронут именно американских производителей чипов компании Nvidia (NVDA.O), AMD и Intel. Взамен предлагается использовать продукцию отечественных производителей ИИ-чипов, таких как Huawei.

Ограничение на деле нанесет очень серьезный финансовый ущерб американским производителям аппаратного обеспечения. По данным агентства Reuters, с 2021 года в Китае на проекты центров обработки данных на базе искусственного интеллекта было выделено более 100 миллиардов долларов государственных средств. Большинство коммерческих ЦОД в КНР получили ту или иную форму господдержки для строительства дата-центров.

